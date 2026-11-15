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Pañales infantiles, jabón

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LA NACION

Para los niños que se encuentran en el Hogar de Fundación Fundabrigo, necesitan: pañales tamaño XXG y elementos de higiene personal como shampoo infantil, dentífrico y jabón. Esta fundación de Monte Grande en Buenos Aires, brinda a través de si Hogar atención y protección a niños que carecen de cuidados familiares, ofreciéndoles el apoyo profesional necesario para responder a sus necesidades físicas, psíquicas y emocionales. Si podés colaborar comunicate con Débora al: 11-3247-7675, vía mail: fundabrigo2014@gmail.com Conocelos en su sitio: fundacionfundabrigo.org.ar; IG: @fundabrigo_ok o FB: @FundacionFundabrigo

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
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