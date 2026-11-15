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Profesionales de la salud

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LA NACION

Necesitan voluntarios que sean médicos generalistas, odontólogos, dermatólogos, podólogos y psicólogos que puedan donar parte de su tiempo para atender a las personas sin recursos y sin cobertura médica que concurren al Centro Social La Providencia en la ciudad de Buenos Aires. Este centro, además de ofrecerles atención gratuita en salud, les brinda ropa y medicamentos. Si podés colaborar, comunicate al WhatsApp: 11-5852-7997

Aviso publicado en la edición impresa

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