1
Vehículo o batán
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Redes Institucionales Solidarias necesita un vehículo, puede ser una camioneta, un auto, etc., en el estado en que se encuentre para acondicionarlo con el fin de usarlo para llevar a personas con discapacidad a sus tratamientos de rehabilitación y/o un remolque pequeño para distribuir la ayuda que brindan a las familias de bajos recursos que acompañan. Esta asociación con sede en I. Casanova ayuda a comedores comunitarios, ofrece programas de capacitación, desarrollo y contención psicológica a través de asistencia directa o talleres en instituciones de la zona oeste y sur del conurbano bonaerense. Para colaborar comunicate con Gloria al cel.: 11-3890-2136, mail: gloduartepsiq@gmail.com
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Murió el periodista Javier Lozano, cronista de TN y eltrece
- 3
Inversión de US$20 millones: una empresa familiar inauguró una fábrica para procesar 500 toneladas diarias de madera y vender al mundo
- 4
Se retiró Ryduan Palermo, el hijo de Martín: “Hoy elijo otro camino y será con el mismo amor y dedicación”