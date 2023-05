Alquileres: la Legislatura porteña aprobó el plan que presentó Larreta para facilitar el acceso a la vivienda

escuchar

A raíz de la crisis habitacional que golpea con fuerza a la ciudad de Buenos Aires, la Legislatura porteña aprobó un paquete de medidas –que fue anunciado por Horacio Rodríguez Larreta semanas atrás– para favorecer el acceso a los alquileres y fomentar un régimen de covivienda.

Esta tarde, en la sesión presidida por Emmanuel Ferrario (VJ) y con 36 votos a favor, los legisladores porteños autorizaron una exención del pago de la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) y del impuesto inmobiliario, con la finalidad de establecer un marco normativo que incentive el incremento de la oferta de inmuebles en alquiler y permita el acceso a la vivienda a las personas que quedaron fuera de esta posibilidad debido a la situación actual del mercado.

Se trata de un beneficio que se mantendrá vigente durante 36 meses desde el inicio del contrato y cesará cuando dicho acuerdo pierda vigencia. Así, serán favorecidos con dicha exención todos los contratos de locación que se suscriban desde la promulgación de la ley hasta el 31 de diciembre de este año; los inmuebles que no tengan una valuación fiscal homogénea superior a 10.000.000 de pesos; aquellas propiedades cuyo contrato de locación no supere los 220.000 pesos mensuales en el primer año de alquiler; aquellos beneficiarios e inmuebles que no posean deudas impagas con el gobierno porteño ni estén incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

También se aprobó por 36 votos otra iniciativa que introdujo modificaciones al Código Fiscal para impulsar un beneficio sobre los Ingresos Brutos, ampliando la exención que hoy rige para contratos hasta $75.000 a $220.000, a fin de tener un mayor alcance en la población y generar un impacto de mejora las condiciones macro del escenario actual. A su vez, la exención podrá abarcar hasta tres inmuebles (hoy son dos).

La crisis habitacional golpea con fuerza a la ciudad de Buenos Aires Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

Por otro lado, con 31 votos afirmativos, la Legislatura porteña también avanzó con un novedoso sistema de acceso a la vivienda, que ya se está aplicando en otros países: se trata de la covivienda, una herramienta orientada a fomentar la constitución de comunidades habitacionales estructuradas en torno de valores y modos de vida comunitarios afines.

El texto recién aprobado plantea que pueden convertirse en coviviendas todas aquellas propiedades de dominio privado y del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC); inmuebles de dominio privado sujetos de derecho público estatales, no estatales y de personas jurídicas. De esta manera, serán contemplados para este régimen los terrenos sin edificar; terrenos con edificaciones en obra, interrumpidas o en curso de ejecución; y los terrenos con edificaciones concluidas que deban ser refuncionalizados.

En esos predios, las partes desarrollarán, construirán o refaccionarán las viviendas que forman parte del régimen bajo el control del IVC. Para efectuar estas obras se podrá recurrir a dos tipos de financiamiento: una modalidad básica, en la que el IVC financia el 80% del costo total de la construcción, o uno combinado donde los beneficiarios (reunidos en una organización) tendrán un porcentaje a cargo y el IVC otro porcentaje, menor al 80%.

Respecto de esta iniciativa, la presidenta de la Comisión de Vivienda, Cecilia Ferrero (Vamos Juntos), aseveró: “Con la covivienda lo que va a suceder es que vas a decidir juntarte con amigos, con tu familia, para diseñar el lugar donde querés vivir, y ahí vas a poder presentarte a concurso sobre terrenos públicos que van a seguir siendo de la Ciudad, pero el edificio que vos construyas, junto a tus amigos, junto a tu familia, lo vas a poder usar hasta por 70 años e incluso se puede renovar. Para construir este edificio, podés contar con ahorros propios y podés pedirle financiamiento también al Instituto de la Vivienda de la Ciudad”.

“La ventaja de esto es que es mucho más barato que acceder a un crédito hipotecario, porque en este caso el valor del suelo, se detrae del costo de la cuota mensual, pagando así un canon por lo que se denomina técnicamente el derecho real de superficie. Es una ventaja frente al alquiler, ya que te da la seguridad en la tenencia, se trata de tu lugar por 70 años que es lo que establece el Código Civil”, subrayó en diálogo con LA NACIÓN.

Horacio Rodríguez Larreta presentó medidas para aliviar alquileres y anunció el envío de proyectos de ley a la Legislatura, aprobados hoy

No obstante, el kirchnerista Javier Andrade (Frente de Todos) remarcó que este proyecto “permite que el IVC use tierras públicas para que fideicomisos puedan construir, no regula la conformación del fideicomiso, ni cómo serían los convenios, por cuánto tiempo, ni cómo se calcula y controla el valor de esos alquileres. O sea, no tiene ningún marco regulatorio y abre la puerta a que los convenios los hagan directamente los privados con la organización conviviente”.

Los legisladores porteños también aprobaron esta tarde, con 36 votos positivos, una eximición del pago del 80% del Derecho para el Desarrollo Urbano y el Hábitat Sustentable a los desarrollos inmobiliarios destinados a vivienda individual y/o colectiva y usos complementarios a la vivienda localizados en las comunas 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10. Allí, solo se deberá abonar el 20% de los metros cuadrados de edificabilidad adicionales declarados previo a la obtención del permiso de ejecución de obra civil.

Tras la aprobación del paquete de medidas, la legisladora de la izquierda Mercedes De Mendieta (FIT) afirmó que las mismas “fueron presentadas como propuestas para ‘aliviar los alquileres’, pero en realidad son beneficios para los propietarios, con exenciones impositivas para los dueños, las constructoras y ni una medida para los inquilinos que vivimos un verdadero drama”. E insistió en que “mientras hacen marketing electoral, Larreta desaloja en Floresta a 36 familias de sus viviendas sin darle ninguna solución digna, trayendo y llevando a las familias por hoteles e inquilinatos inhabitables”.

En contraposición, el presidente del bloque UCR-Evolución, Marcelo Guouman, dijo a LA NACIÓN que “son proyectos que intentan ayudar a reconstruir progresivamente el mercado de alquiler en la ciudad. En un contexto macroeconómico muy complejo, los proyectos incentivan vía exenciones impositivas el incremento de las unidades para alquilar y, al mismo tiempo, favorecen a los inquilinos con mayor oferta. Por último, se fomenta el asociativimismo para proyectos de covivienda, con créditos del IVC, y la construcción en el sur de la ciudad”.

En tanto, la legisladora Rebeca Fleitas (La Libertad Avanza) señaló que “no se pueden dar soluciones con parches transitorios como estos. Para darle una solución a la gente, podrían hablar con sus pares y pedir la derogación de la Ley de Alquileres, que fue impulsada por Juntos por el Cambio. Desde hace años vemos como el Estado quiere regular los alquileres en ‘protección al más débil’, pero no da resultado. Claramente el accionar estatal resulta peor en el contexto de la crisis actual que tenemos en la Argentina”.

“Pese a todas estas falencias, lo acompañamos por que menos impuestos es más libertad”, aclaró en relación a las iniciativas que establecen exenciones impositivas.

Otro alivio al bolsillo

Además de someter a votación el amplio paquete de medidas relacionadas con el acceso a la vivienda, la Legislatura porteña ratificó en esta misma sesión –la primera después de un mes– la propuesta de Horacio Rodríguez Larreta en relación al impuesto al sello en las tarjetas de crédito.

Por unanimidad de 55 votos, los diputados porteños dejaron sin efecto el impuesto a sello en las tarjetas de crédito para todas las compras que se efectuaron entre el 22 de diciembre de 2022 y el 9 de marzo de 2023, así como también se estableció su devolución a los titulares de los plásticos.