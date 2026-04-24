La mora se expande y llega a otros servicios

En los últimos meses, el aumento de la mora bancaria y no bancaria de los hogares ocupó el centro de la escena. Sin embargo, distintos relevamientos advierten también sobre retrasos e incumplimientos en el pago de otros servicios y obligaciones corrientes.

Según un estudio de la consultora Casa Tres, realizado sobre 2184 personas, el porcentaje de quienes dejaron de pagar alguna obligación o se atrasaron por motivos económicos creció del 38% en agosto de 2020 al 59% en marzo de 2026.

Al analizar los rubros más afectados, las tarjetas de crédito encabezan el listado (42%), seguidas por los servicios —luz, gas, agua, internet y telefonía— (39%), los préstamos u otras deudas (38%) y los impuestos (26%). Más atrás se ubican las compras fiadas o pagos informales (19%), el alquiler (13%), la obra social o prepaga (9%), las expensas (9%) y las cuotas educativas (8%).

Consultadas por LA NACION, empresas de distribución de electricidad y gas señalaron que la tasa de morosidad se mantiene en torno al 3%. En el caso del servicio de agua, desde AySA indicaron que se ubica actualmente en el 11%.

En materia impositiva, desde la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) señalaron que la morosidad aumentó entre dos y tres puntos y se ubica en un rango de entre el 25% y el 30%, mientras que la cobrabilidad se mantiene entre el 70% y el 75%.

“La recaudación se mantiene en niveles de crisis desde el año pasado, aunque la caída no es muy significativa. En 2024, el impuesto automotor mostró valores elevados —producto de la falta de Ley Impositiva y la actualización de valuaciones—, lo que afectó la cobrabilidad. Este año hubo una mejora a partir de la reducción del tributo para el 75% del parque automotor”, explicaron.

Desde el organismo agregaron que la recaudación del primer trimestre logró recuperar lo perdido el año pasado, impulsada por la actualización de los impuestos patrimoniales tras la sanción de la ley impositiva. En ese contexto, señalaron además que el impuesto automotor presenta mejores niveles de cobrabilidad que el inmobiliario.

En la ciudad de Buenos Aires, la mora en ABL y Patentes se mantiene, por el momento, en el orden del 15% al 16%.

En el caso de los alquileres, la morosidad presenta diferencias según la región: alcanza el 15,3% en Misiones, según el Instituto Argentina Grande; el 15% en Salta, de acuerdo con el Colegio de Corredores Inmobiliarios de esa provincia; el 9% en Rosario y el 8% en Córdoba, según entidades del sector.

En cuanto a las expensas, los niveles de mora también muestran una tendencia al alza. En marzo de 2026, se ubicaron en el 17% en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, según Consorcio Abierto; en el 20% en Córdoba y Rosario; en el 25% en Santa Fe; y en el 20% en La Plata, de acuerdo con cámaras y entidades de administradores de propiedad horizontal.

Respecto de las cuotas en colegios privados, desde la Confederación Argentina de Instituciones de Enseñanza Privada (Caiep) señalaron que no existen estadísticas consolidadas sobre morosidad en el sector. “Ningún colegio informa de manera sistemática qué ocurre con la mora, por lo que no hay datos con evidencia empírica representativa”, indicaron.

No obstante, desde la entidad reconocieron que la situación es compleja. “La mayoría de las familias que envían a sus hijos a colegios privados dependen de ingresos salariales, que vienen rezagados. Eso dificulta cubrir todos los gastos y se traduce en mayores niveles de mora”, señalaron.