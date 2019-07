Cines, pizza y cerveza: el lunes reabrirá la renovada plaza Houssay

Desde el dron de LA NACION, se puede ver el principal cambio en la plaza Houssay. Una abertura en forma de medialuna a través de la cuál se ven varios locales gastronómicos Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Los que pasan a pie, también aquellos que entran o salen del subte D en la estación Facultad de Medicina, incluso algunos conductores que esperan en su auto a que cambie el semáforo, todos, intentan espiar más allá de las vallas que rodean a la plaza Houssay. Primero ven escombros, algo de tierra, pero si logran mirar un poco más adentro, verán un espacio totalmente renovado. Lo más llamativo: una abertura en forma de medialuna a través de la cual se ven varios locales gastronómicos. "Ya tenemos ganas de salir de la facu y cruzarnos a tomar una cerveza. Por lo que se ve, está quedando muy linda", dice Jessica Friedman, de 25 años, estudiante de la facultad de económicas, ubicada frente a plaza Houssay.

Vecinos y estudiantes esperan con ansias la reapertura de la plaza que estuvo cerrada durante un año y cuatro meses. Desde el Gobierno esperan quitar las vallas el próximo lunes para que la gente pueda circular. El espacio está ubicado entre el Hospital de Clínicas y las facultades de Economía, Medicina, Farmacia y Odontología de la Universidad de Buenos Aires. Es el lugar de paso de más de 170.000 personas por día, aunque, según publicó el gobierno de la ciudad, solo el 25% de las personas que la transitaban usaban el espacio de noche. Algo que, esperan, cambie con la remodelación.

"Vengo hace más de 15 años a la facultad, y sentía una inseguridad tremenda cuando me tenía que tomar el 132, era un problemón. Me bajaba del colectivo a las 7 y era súper inseguro. Me parece espectacular lo que hicieron. Tenemos buenas expectativas, aporta iluminación y movimiento a la zona", dice Juan Ignacio Almeida, docente de la facultad de Economía. "Me gusta que incorporen locales de todo tipo, pero en la superficie no veo tantos cambios", afirma Juan Cobas, de 25 años, estudiante de economía.

"A través del equipo de Antropología Urbana se trabajó con vecinos y estudiantes, y el pedido fundamental fue más actividades en la plaza, de ser posible hasta tarde, para que circular por la zona fuese seguro y agradable, también para los alumnos de los últimos turnos. Con ese eje, el diseño se basó en lograr buena visibilidad en los caminos, conexión directa con el subte, más iluminación y un patio público que invita a quedarse ", explica a LA NACION Álvaro García Resta, subsecretario de proyectos del gobierno porteño.

El proyecto contempla la construcción de un anfiteatro natural con la inclinación de uno de los sectores de la plaza, desde la vereda de Córdoba, hacia el centro. Bajo la superficie se construyeron dos pisos con emprendimientos comerciales, gastronómicos y cuatro salas de cine, que representan 1900 m2 nuevos de espacio público. Al nivel de la calle, se sumaron zonas parquizadas con estaciones para hacer ejercicio, juegos para chicos y un trazado que facilita el cruce diagonal.

"Me parece bárbaro, es una de las grandes obras de Larreta. La plaza anterior estaba muy dejada y era muy insegura. Yo ya estoy grande pero, por ahí, alguna vez, me vengo al cine", cuenta Guillermo D´Oro de 94 años, vecino de la zona. "Esta plaza la arreglaron 10 veces. Ahora veo cambios positivos. Yo trabajo hace 20 años acá y vi de todo, ahora me parece que va a venir más gente. Para los chicos está muy bueno, pero seguro va a funcionar más en la semana que el fin de semana", afirma, Damián Martínez, que vende golosinas en la puerta de la facultad de Economía.

Según pudo saber LA NACION, algunos de los locales gastronómicos serán Freddo, Mc Donald's, Pani, Mostaza, Tostado y, a partir de agosto, abrirán Antares, Hell's Pizza y Muu Lechería. Los locales estarán abiertos hasta las 23, según el Gobierno. El segundo subsuelo va a seguir funcionando como estacionamiento para 500 autos.

"Tenemos muy buenas expectativas por la apertura de este nuevo local. El proyecto y las marcas que se sumaron hacen una propuesta diversa e interesante", dice Federico Nievas, jefe de marketing y publicidad de Freddo. "La expectativa es inmensa por el enorme flujo de personas que pasa por ahí y por la envergadura de la obra. La plaza estaba venida a menos, lo que hicieron está muy bueno", apunta Danilo Ferraz, responsable gastronómico de Hell's Pizza.

"Hay muchas expectativas. Es un proyecto que revaloriza el barrio. La plaza tenía mala fama y esto cambia la zona en general. Queremos ser parte de la vida diaria de los estudiantes", dice Santiago Nosiglia, quien tiene la franquicia de la cervecería Antares en la plaza Houssay. Todas las empresas tienen pensado ofrecer promociones para los estudiantes de la zona.

La plaza Houssay, desde su inauguración en 1980, durante la dictadura militar, fue un espacio gris, con pocos espacios verdes e incómoda para la gente que circulaba. "La verdad que solo la usábamos para tirar huevos en las recibidas. Pero si volviera a estudiar acá, con gusto me cruzaría con amigos a tomar algo", dice Juan Ignacio Jacoubian, de 24 años, egresado de la facultad de Economía.