Qué ocurrirá con el megatemplo mormón, tras el revés de la Justicia

La construcción del mayor templo de la iglesia mormona en la Argentina está en un compás de espera. La Justicia porteña le puso un freno a una autorización preliminar del Gobierno de la Ciudad y ordenó suspender los efectos de una disposición administrativa que habilitaba un desarrollo de gran escala en un predio lindero al Monasterio y la Iglesia de Santa Catalina de Siena, ambos declarados Monumento Histórico Nacional.

Se trata de la construcción del mayor templo de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, popularmente conocidos como mormones, en una de las últimas manzanas vacías del centro porteño. Las autoridades de este culto anunciaron en junio último que levantarían allí un megatemplo, que tendría el 60% de su predio destinado a espacios verdes con acceso libre a la comunidad.

Así quedaría el nuevo templo mormón

La decisión de la Justicia se trata de una medida preventiva, aunque en realidad, según pudo saber LA NACION, todavía no se habría presentado oficialmente el pedido de autorización para la obra, sino solo un estudio de factibilidad. El proyecto como tal, que contemple metros totales, altura y otras particularidades, no se habría ingresado formalmente todavía. Con lo cual, la medida cautelar se habría adelantado no solo a la autorización sino a la presentación del proyecto para solicitar los permisos.

De todas formas, la medida cautelar, dictada el 15 de diciembre por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°9 y alcanzaría a la autorización urbanística otorgada por la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR). No se trata de una autorización nueva, sino hecha en 2024.

El estacionamiento de la calle Eeconquista y avenida Córdoba, junto al convento Santa Catalina, donde se proyecta el templo Ricardo Pristupluk - La Nacion

En la cautelar se cuestionan los procedimientos de autorizaciones y se denunciaron presuntas violaciones al régimen de protección patrimonial y al Código Urbanístico. El fallo se suma a otras dos decisiones judiciales recientes que también bloquearon iniciativas oficiales sobre edificios protegidos, como el Luna Park y el Puente Vehicular Ciudad de la Paz.

La resolución hizo lugar a una acción presentada por la Asociación Civil Basta de Demoler, con el patrocinio de los abogados María Carmen Arias Usandivaras y Patricio Cabrera, y ordenó al Gobierno porteño suspender los efectos de la Disposición 1957/DGIUR/24, emitida el 22 de noviembre de 2024, hasta que se dicte una sentencia definitiva.

Vecinos e integrantes de Basta de Demoler durante un reclamo en junio de este año Basta de Demoler

La medida cautelar apuntó a una disposición sobre el uso de suelo, presentada ante la DGIUR, que autorizó en noviembre del año pasado, el uso del predio como templo. Señala que ese uso solicitado se ajusta a la normativa en relación al uso de suelo permitido en ese lugar, en esa parcela o en esa zona. Sin embargo, el proyecto todavía no cuenta con una autorización de obra, que deberá otorgar la Dirección General de Obras y Catastro (DGROC). Esa dirección será la que deberá analizar si el proyecto de construcción tiene la altura permitida, los metros autorizados, entre otras cuestiones.

El monasterio de Santa Catalina Fabián Marelli

“Celebramos esta resolución judicial que suspende una autorización del gobierno porteño que otorgó el uso de templo sin pasar por la Legislatura, sin respetar el Área de Protección Histórica 51 y excediéndose en los metros y la altura permitidos”, señalaron desde la organización Basta de Demoler.

El conflicto se originó a partir de una autorización administrativa que habilitó el cambio de uso del suelo para la instalación de un “local de culto” en la manzana delimitada por Viamonte, Reconquista y la avenida Córdoba, dentro del Área de Protección Histórica 51 “Catedral al Norte” y del Área Especial AE16. Según consta en la demanda, el proyecto contempla la construcción de un complejo de más de 26.000 metros cuadrados, con un edificio principal de hasta 38 metros de altura, jardines aterrazados, edificaciones complementarias y tres subsuelos.

Un patio interno del convento Fabián Marelli

Como parte de los festejos de los 100 años de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en el país y en el continente latinoamericano, en junio se anunció la construcción de 172 nuevos templos en todo el mundo. Y uno de los más importantes se levantará en la playa de estacionamiento que hay en Reconquista y la avenida Córdoba, en la misma manzana en la que se encuentra el Convento de Santa Catalina.

En el anuncio, el elder Gary Stevenson, uno de los 12 apóstoles mormones a nivel mundial, aseguró que las obras comenzarían de inmediato y demandarían entre tres y cuatro años de trabajos. Explicó que se contemplaban estacionamientos subterráneos para “mantener el protagonismo del espacio verde en superficie considerando todos los requerimientos arqueológicos indicados por las autoridades gubernamentales”.

El 60% del terreno será destinado a espacio abierto al público con jardines, arbolado y acceso peatonal. “El proyecto del templo se desarrolla sobre un predio delimitado por las calles Córdoba, Viamonte y Reconquista, y será acompañado por una plaza verde de 3625 m² que funcionará como un pulmón urbano con acceso al público”, dice el comunicado.

Además, el proyecto contempla un corredor peatonal que conecta la avenida Córdoba con la calle Viamonte, algo que según explican en la comunidad mormona, “servirá de zona de amortiguación y protección a la Iglesia Santa Catalina de Siena”.

Según aseguran las autoridades mormonas, la Argentina es hogar de casi medio millón de Santos de los Últimos Días, organizados en más de 730 congregaciones. Hasta hace 10 años, hablaban de unos 400.000 fieles, por lo que dicen que tuvieron un gran crecimiento.

Para la jueza Andrea Danas, a cargo del juzgado interviniente, en esta etapa inicial del proceso se encuentra acreditada la verosimilitud del derecho invocado por la parte actora. En su resolución sostuvo que, por las dimensiones de la obra y el uso autorizado, la Ciudad debió haber aplicado el procedimiento de doble lectura legislativa previsto en la Constitución porteña y en el Código Urbanístico, exigido para grandes equipamientos públicos o privados, incluidos los destinados al culto.