Un sorpresivo temporal afecta a la ciudad y el conurbano: lluvias, fuertes vientos, inundaciones y posible granizo

Un sorpresivo temporal azotó a la ciudad de Buenos Aires y el conurbano este martes. Minutos después de las 17.30, un intenso frente de tormentas y vientos se hicieron presentes en territorio porteño y algunos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En diálogo con LA NACION, desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) buscaron dar tranquilidad y aclararon: “No hay alerta. No son de severidad. Estaban pronosticadas”.

17h | Rápida formación de tormentas sobre el AMBA. Chaparrones cortos, intensos y puede haber granizo chico. Descenso leve, MOMENTÁNEO y sectorizado de temperaturas pic.twitter.com/vMCTlTMsTL — Cindy 🌪 (@cindymfernandez) December 23, 2025

“Rápida formación de tormentas sobre el AMBA. Chaparrones cortos, intensos y puede haber granizo chico. Descenso leve, momentáneo y sectorizado de temperaturas”, complementó Cindy Fernández, del SMN.

Entre los videos que comenzaron a circular en redes sociales -principalmente X- producto del temporal, se viralizaron imágenes del shopping Unicenter, que sufrió filtraciones en los techos de sus pasillos.

Usuarios en la misma red social compartieron asimismo videos de inundaciones en General Paz. En simultáneo, desde Autopistas del Sol informaron: “Acumulación de agua sobre calzada General Paz, KM 7 (altura Cruce) y 11 (altura Lope de Vega). Sentido al Riachuelo. Evitar la zona y utilizar colectoras. Se registran demoras”.

En medio del avance del frente, desde el Servicio Meteorológico Nacional emitieron una alerta a corto plazo para CABA y las siguientes zonas: Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, General Las Heras, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo, Morón, Tres de Febrero y Vicente López.

El aviso, que tiene una validez de dos horas, es por “tormentas fuertes con lluvias intensas”. Desde el organismo compartieron las siguientes medidas de protección y recomendaciones para la ciudadanía:

Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Noticia en desarrollo.