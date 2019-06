El sistema Ecobici alcanzó las 400 estaciones en 39 barrios

El sistema Ecobici alcanzó las 400 estaciones y 4000 bicicletas disponibles en la Ciudad Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

Estefanía Gianna, de 43 años, se sube a la bicicleta naranja para emprender el camino desde el Club Ciudad de Buenos Aires hasta su casa, en el barrio de Belgrano: "Ahora me voy para casa, me cambio y voy al laburo. Estas bicis son geniales para los trayectos cortos", dice, mientras se alista para empezar a pedalear. Ella es uno de los 368.000 usuarios registrados para usar Ecobici. Desde que se relanzó este sistema de rodados gratuito, a fines de febrero de este año, ya se hicieron más de 1.600.000 viajes. Hoy, el sistema celebra un hito: alcanzó las 400 estaciones instaladas -tres aún no están operativas- y 4000 unidades funcionando.

Cuatro meses atrás, los porteños se sorprendieron al ver una enorme cantidad de camiones que cargaban estructuras estridentes naranjas, con un poste y sus panales solares en la parte superior. De a poco, descendieron de los camiones y empezaron a ocupar las calles de la ciudad . Hoy, las bicicletas naranjas y sus respectivas estaciones, provistas por la empresa brasilera Tembici, se transformaron en una postal habitual en el paisaje de Buenos Aires.

El pico en su uso llegó a ser de 35.000 viajes en un día. El rango etario que más usa las bicicletas es el que va de los 25 a los 33 años (35,7%), seguido por los usuarios de 34 a 42 años (21,3%). Los que menos las usan son las personas mayores de 69 (1,7%). En cuanto al género, la división es pareja: 52% son mujeres y 48%, varones; en promedio, retienen las unidades durante 33 minutos. Los días de mayor demanda son miércoles, jueves y viernes. Y la estación que más movimientos acumuló es la de Parque Las Heras, con 57.000 retiros de bicicletas.

"Después de meses de intenso trabajo, estamos orgullosos de completar este proyecto que los vecinos eligen todos los días y adoptaron en sus usos y costumbres cotidianas. En una década se revolucionó el transporte en la ciudad y se demostró que Buenos Aires está a la altura de las mejores ciudades del mundo. Ecobici es y seguirá siendo una pieza clave en esta transformación", expresó Juan José Méndez, secretario de transporte porteño.

Una de las 400 estaciones distribuidas por la Ciudad Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

El nuevo sistema, que reemplazó a las anteriores bicicletas amarillas, tiene puestos de retiro de bicicletas en 39 de los 48 barrios de la Capital. Esta semana sumaron estaciones en Belgrano, Núñez, Saavedra, Coghlan, Villa Urquiza, Villa Ortúzar, Parque Chas, Agronomía, Villa del Parque, Villa Santa Rita, Villa General Mitre, Flores, Floresta, Villa Soldati, Parque Avellaneda, Villa Devoto y Paternal.

"El sistema está muy bueno. Las uso para hacer viajes circunstanciales, como ir a entrenar o ir al médico. Las bicis están mejores que las anteriores, las amarillas. Lo único que me gustaría es que haya más estaciones cerca de la General Paz y Avenida del Libertador", dice Marina Castaño, de 32 años, usuaria frecuente de Ecobici.

"Estamos muy orgullosos de la alta calidad del sistema y los logros que estamos viendo en la ciudad. En Itaú estamos comprometidos con la movilidad urbana, como uno de los pilares dentro de nuestra plataforma de sustentabilidad. Impulsamos sistemas de bicis compartidas en siete ciudades de Brasil, Santiago de Chile y ahora Buenos Aires", dijo Juan O´Connor, director de Banca Comercial Itaú Argentina. Junto con Master Card, son las principales empresas que auspician este sistema. Pese a estar en manos privadas, el uso sigue siendo gratuito.

Aunque Ecobici suele ser elogiado por sus usuarios, las principales quejas giran en torno del mantenimiento. Las estaciones cuentan con un botón rojo que el usuario debe presionar si la bicicleta tiene un desperfecto; automáticamente, esa unidad queda fuera de servicio hasta que un técnico se acerca a revisar el rodado. Hay denuncias de que algunos presionan -no se sabe si por accidente o intencionalmente- el botón rojo sin que la bicicleta tenga un problema, quitando muchas de circulación. Además, esto perjudica el mantenimiento de las que realmente tienen una falla.

"Un punto a mejorar es el tema del botón rojo que anula la bicicleta. La gente toca el botón y la bici está impecable, esto hace que quedan muchas fuera de servicio. Lamentablemente en esta sociedad hay gente que solo quiere molestar. Pero el sistema en sí, está muy bueno", dijo Nicolás Rivilli, de 27 años.

También reniegan con las estaciones los automovilistas porque las estructuras les quitan lugar para estacionar. En promedio, las estaciones tienen 14 metros de largo. Esto no es una preocupación para el gobierno porteño, ya que busca promover el uso del transporte público en general y desalentar el uso de automóviles particulares.

Para usar Ecobici, los vecinos deben bajarse la aplicación BA Ecobici disponible para Android y iOS o a través de la web www.baecobici.com.ar. Los usuarios también se podrán registrar de manera presencial en las oficinas de Ba Ecobici en Balboa 220, Chacarita, de lunes a viernes de 9.30 a 17 horas. Las bicicletas pueden ser usadas durante una hora de lunes a viernes y dos horas los fines de semana. Si se desea utilizarla por más tiempo, hay dejar la bicicleta en una estación y esperar cinco minutos.