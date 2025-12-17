Ya es posible conocer cuánto gana un oficial de la policía de la ciudad de Buenos Aires en diciembre 2025. Según informó el Gobierno porteño a LA NACION, el sueldo mínimo para aquellas personas que se acaban de recibir es de más de $1.400.000.

El monto del salario básico de un policía de la ciudad de Buenos Aires en diciembre 2025 Policía de la Ciudad

Además, se le otorga una cobertura médica, que no está incluido en este monto. En este sentido, desde el gobierno de la ciudad aseguran que esto “ubica a la fuerza porteña entre las instituciones de seguridad que pagan los mejores salarios del país”.

“Los policías de la Ciudad garantizan la vida y la seguridad de más de 6 millones de personas. Tenemos la decisión política de cuidarlos y acompañarlos en cada paso. A nuestros policías se los respeta”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, durante el último egreso de oficiales. En los dos últimos años se sumaron 3.839 efectivos a la Policía de la Ciudad, que ya cuenta con más de 27.000 agentes.

Cuánto gana el personal de la Policía Federal Argentina a partir de diciembre de 2025

El personal de la Policía Federal Argentina recibe en diciembre los siguientes montos ―que se mantienen igual al mes anterior―, según el cargo que ocupen:

Comisario General: $2.897.608,10

Comisario Mayor: $2.634.189,18

Comisario Inspector: $2.322.561,26

Comisario: $1.852.147,94

Subcomisario: $1.516.748,55

Principal: $1.271.055,55

Inspector: $1.157.355,97

Subinspector: $1.052.141,79

Ayudante: $956.492,54

Suboficial Mayor: $1.711.185,04

Suboficial Auxiliar: $1.555.622,76

Suboficial Escribiente: $1.414.202,51

Sargento 1ro.: $1.285.638,65

Sargento: $1.168.762,41

Lo que gana cada categoría de la Policía Federal en diciembre 2025 Mariano Blanc

Cabo 1ro.: $1.062.511,28

Cabo: $965.919,34

Agente: $878.108,49

Aspirante: $671.416,69

Cadete 3er Curso: $658.913,04

Cadete 2do y 1er Curso: $630.979,75

Capellán General: $1.559.311,83

Capellán Principal: $1.187.155,72

Capellán: $1.059.756,66

Auxiliar Superior de 1ra: $1.349.385,07

Auxiliar Superior de 2da: $1.171.080,91

Auxiliar Superior de 3ra: $1.056.458,10

Auxiliar Superior de 4ta: $963.653,06

Auxiliar Superior de 5ta: $929.168,08

Auxiliar Superior de 6ta: $858.117,20

Auxiliar Superior de 7ma: $802.423,27

Auxiliar de 1ra: $1.066.435,57

Auxiliar de 2da: $998.537,87

Auxiliar de 3ra: $945.288,33

Auxiliar de 4ta: $883.851,45

Auxiliar de 5ta: $808.457,01

Auxiliar de 6ta: $768.056,42

Auxiliar de 7ma: $735.016,27

Cuándo cobran el aguinaldo los policías

Todo lo que hay que saber sobre el aguinaldo en diciembre 2025 (Photo by Luis ROBAYO / AFP) LUIS ROBAYO - AFP

Por su parte, el pago del aguinaldo está previsto por ley. La normativa indica que la segunda cuota del aguinaldo se debe cobrar hasta el 18 de diciembre, que coincide con el día jueves, aunque existe un margen extendido de cuatro días hábiles para liquidarlo, por lo que la fecha límite es el 24 de diciembre.

El aguinaldo de la segunda parte del año se calcula tomando el 50 por ciento de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador durante el semestre de julio a diciembre.

En tanto, si un trabajador no completa los meses requeridos para el aguinaldo completo de diciembre, este concepto se liquida de manera proporcional a los meses trabajados. Debido a que cada cuota del aguinaldo toma como referencia el primer o segundo semestre, según el caso, es preciso saber la fecha de inicio de actividades para realizar el cálculo exacto.

Para saber cuál es el monto que corresponde por el SAC, se debe realizar la siguiente fórmula: el salario del empleado, dividido los 12 meses del año y multiplicado por los meses trabajados. Por ejemplo: (100.000/12) x 6 = $50.000.