Tres planes navideños gratis: Papá Noel en mercados, jardín de luces en Palermo y villancicos en San Isidro

En la previa de la Navidad, la ciudad de Buenos Aires y San Isidro suman propuestas con entrada libre y gratuita para salir en familia: desde mercados ambientados con Papá Noel y buzón de deseos, hasta un paseo de luces con shows sinfónicos y un clásico concierto coral con continuidad en plazas.

A continuación, los detalles de las tres opciones con fechas, horarios, programaciones y direcciones.

En el marco de “Navidad en la Ciudad”, Plaza Sicilia se convierte en un paseo con tres ejes: un Jardín Lumínico con senderos de luz e intervenciones artísticas; un Mercado Navideño con productos típicos de esta época Prensa

Navidad en los Mercados: fotos con Papá Noel y buzón de deseos

La Ciudad impulsa una nueva edición de “Navidad en los Mercados”, con actividades recreativas y festivas. La propuesta incluye espacios ambientados para la ocasión, la presencia de Papá Noel para fotos y para recibir las cartas de los chicos, y un Buzón Navideño para dejar deseos y mensajes, con un ayudante que acompaña el recorrido.

Según la información publicada por Buenos Aires Ciudad, las fechas previstas fueron el miércoles 17 en Mercado Belgrano y el viernes 19 en el Mercado San Nicolás, en ambos casos de 16 a 18, con entrada libre y gratuita.

¿Cuándo? viernes 19 de diciembre

viernes 19 de diciembre Horario: 16 a 18

16 a 18 ¿Dónde? Mercado San Nicolás, Av. Córdoba 1750, CABA

Mercado San Nicolás, Av. Córdoba 1750, CABA Entrada: libre y gratuita

Paseo Navideño en Plaza Sicilia: jardín lumínico, mercado y desfile

El Paseo Navideño en Plaza Sicilia suma presentaciones de la Camerata Bariloche y la Orquesta Académica del Teatro Colón, además del coro Afro Choir y el Coro Polifónico Evangélico, y la tradicional Misa Criolla interpretada por Facundo Ramírez Prensa

En el marco de “Navidad en la Ciudad”, Plaza Sicilia se convierte en un paseo con tres ejes: un Jardín Lumínico con senderos de luz e intervenciones artísticas; un Mercado Navideño con productos típicos de esta época; y shows sinfónicos con piezas clásicas.

La programación suma presentaciones de la Camerata Bariloche y la Orquesta Académica del Teatro Colón, además del coro Afro Choir y el Coro Polifónico Evangélico, y la tradicional Misa Criolla interpretada por Facundo Ramírez. En paralelo, el sábado 20 a las 19 está previsto el Desfile Mágico Alparamis, con cuatro carrozas y 120 artistas itinerantes; si llueve, se reprograma para el domingo 21 a las 22.

Además, el Gobierno porteño informó que el Paseo Navideño incorpora prácticas de “evento sostenible”, con iluminación LED, separación de residuos y acciones de movilidad sostenible, entre otras medidas.

¿Cuándo? viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de diciembre

viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de diciembre Horario: 18 a 23

18 a 23 ¿Dónde? Av. Libertador y Av. Sarmiento, CABA (Plaza Sicilia)

Av. Libertador y Av. Sarmiento, CABA (Plaza Sicilia) Entrada: libre y gratuita

Villancicos en San Isidro: coros frente a la Catedral y en las plazas

Los villancicos en San Isidro continúan durante el fin de semana con nuevas propuestas abiertas para todas las familias Prensa

Más de 1000 personas participaron este jueves por la noche del tradicional concierto de villancicos de San Isidro, realizado frente al atrio de la Catedral, en el primer encuentro del año que reunió a vecinos y familias alrededor de la música y el clima navideño. Las celebraciones continúan durante el fin de semana con nuevas propuestas abiertas para todas las familias.

“Este concierto de villancicos se convirtió en una verdadera tradición de San Isidro. Nos llena de orgullo ver a tantos vecinos reunidos para compartir esta época tan especial del año, renovando juntos la energía y la esperanza que nos permitirán enfrentar el nuevo año con mayor fuerza y unión”, dijo Ramón Lanús, intendente de San Isidro.

“Este concierto de villancicos se convirtió en una verdadera tradición de San Isidro”, dijo el intendente Ramón Lanús Prensa

Por su parte, Carolina Ruggero, subsecretaria de Cultura del Municipio, agregó: “Nos alegra ver cómo la comunidad se apropia de los espacios públicos para compartir la música, el encuentro y el clima de las fiestas, en un entorno tan significativo para San Isidro como la Plaza Mitre y la Catedral”.

Participaron el Coral In Mulieribus (Capilla Jesús de Nazareth de General Pacheco, Diócesis de San Isidro), el Coro de Cámara de San Isidro, el Coro Santa Cecilia y el Coro de la Biblioteca Popular de San Isidro, junto a orquestas y solistas. El cierre fue con todos los coros interpretando “Noche de Paz”.