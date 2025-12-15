Cómo funcionará el nuevo medio de transporte que comenzará a circular el año que viene

En hora pico, atravesar la Ciudad de Sur a Norte puede ser un periplo agotador: el viaje puede demorar una hora y cuarenta minutos (o más) y son pocas las líneas de colectivos que hacen ese recorrido sin pasar por el microcentro porteño. Para desatar ese nudo y saldar una deuda histórica con el Sur de la Ciudad, el Trambus unirá esos expremos opuestos. Su fuerte: bajar la contaminación y reducir los tiempos de viaje.

La noticia tiene impacto si se tiene en cuenta que en la Ciudad se mueven alrededor de 3,6 millones personas diariamente y casi la mitad lo hace en transporte público.

El primer ramal de Trambus, bautizado T1, que comenzará a circular en 2026, será totalmente eléctrico, irá desde Nueva Pompeya hasta Aeroparque y conectará los barrios de Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Almagro, Caballito, Villa Crespo y Palermo. Tendrá un carril exclusivo y hará combinación con cinco líneas del Subte y otras cinco estaciones de tren.

La traza completa del recorrido del Trambus, línea T1, que unirá el norte con el sur de la Ciudad Trambus

100% sustentable

En noviembre inició la prueba piloto: por ahora hace el recorrido de la línea 34, con la que coincidirá algunas cuadras por la Av. Juan B. Justo. Son las primeras de 50 unidades que harán el circuito que atraviesa de manera transversal el centro geográfico de la Ciudad.

De acuerdo con fuentes del gobierno porteño, todos los coches serán 100% eléctricos y sustentables, esto disminuye la contaminación que generan los vehículos y el ruido en la calle. Tienen una autonomía de 270 kilómetros.

Prueba piloto con pasajeros del TramBus, el nuevo transporte eléctrico de la Ciudad de Buenos Aires Valeria Rotman

Su base es un chasis desarrollado en la Argentina por Agrale y una motorización eléctrica de última generación desarrollada en conjunto con la empresa británica Equipmake LTD, adonde se enviaron los prototipos para que se incorporen los motores, las baterías, los sistemas eléctricos y el software que gobierna el vehículo.

Onda verde sincronizada

El Trambus funciona con semáforos sincronizados por telemetría, lo que significa que, si una unidad está llegando a una esquina, el verde se extiende hasta que pase, acortando los tiempos de viaje y otorgándole prioridad al transporte.

Y como las paradas estarán a 500 metros de distancia, el recorrido que antes demoraba más de una hora y media, con este sistema acortará el tiempo a menos de una hora. Se prevé que el servicio ofrezca una frecuencia de cuatro minutos en los horarios de mayor demanda.

La unidades son 100% eléctricas, tienen monitoreo de conducción, sistema ADAS, para el anticipo de colisión frontal, cruce de peatones, detección de puntos ciegos y espejos retrovisores digitales Trambus

120 pasajeros en un solo vehículo

Van a ser más de 50.000 los vecinos y usuarios que entran todos los días a estudiar y trabajar a la Ciudad los beneficiados por la implementación de este transporte. Los coches tienen una capacidad para más de 60 pasajeros, pero también habrá unidades articuladas por un fuelle para su uso en hora pico, con lugar para más de 120 personas.

Los comerciantes de las zonas por donde circulará el Trambus también serán beneficiarios. Más conexión vía transporte público significa más circulación de potenciales clientes, nuevas iniciativas para la construcción de viviendas y mayor predisposición de las empresas para instalarse en esos barrios, como sucedió en Parque Patricios desde la llegada de la línea H del Subte.

No es solamente la unión en un solo recorrido entre Nueva Pompeya y Aeroparque, sino también la combinación con las líneas A, B, D, E, y H del Subte, con los ferrocarriles Mitre, San Martín, Sarmiento y Belgrano Sur y con los Metrobus del Sur y Juan B. Justo.

La prueba piloto hizo su recorrido en Villa Luro hasta Aeroparque Valeria Rotman

“Con la llegada de la Línea T1 que unirá Pompeya con Aeroparque vamos a incorporar los primeros ‘semáforos observados’ del país, que detectarán la llegada del Trambus y le otorgarán prioridad de paso”, sostiene el ingeniero Pablo Bereciartua, ministro de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad.

“La T1 permitirá ahorrar hasta 40% en los tiempos de viaje. Y tendrá tarifa integrada con el Subte: quienes combinen ambos transportes tendrán un descuento automático. Esto representa un paso clave hacia un sistema de movilidad más integrado y ordenado”, agrega.

El TramBus será el nuevo actor del transporte público porteño Nicolás Suárez�

Para 2026 se construirán más de 70 paradas en el circuito del Trambus, de las cuales once serán icónicas: tendrán espacio de guardado para bicicletas y lockers, por lo que servirán como punto de retiro de envíos.