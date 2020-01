En la costa, celebran uno de los mejores comienzos de quincena en cinco años

Playa Grande, en Mar del Plata, estaba repleta de turistas ayer Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

Los destinos tienen entre 80% y 90% de ocupación; ya no hay pasajes de ómnibus ni de tren a Mar del Plata

Darío Palavecino SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de enero de 2020

MAR DEL PLATA.- Las cifras oficiales confirmaron que en la primera quincena pasaron por esta ciudad más de 642.000 turistas y casi un millón y medio si se suma un muy rendidor diciembre. Al mejor arranque de temporada de los últimos cinco años le siguen esta segunda mitad de enero casi sin pasajes para llegar a estas playas, la ruta 2 con tránsito lento desde ayer y la hotelería camino a picos de ocupación.

Se percibe que lo mejor está por venir. Este escenario que todavía sorprende no es exclusivo de este destino, sino que se repite en el resto de la costa, donde en todos los casos los registros de ingresos de viajeros superaron a los de los últimos veranos. Las medidas económicas vinculadas al dólar turista, como señalan los visitantes y analizan los operadores del sector, contribuyeron al fenómeno.

Frente a este aluvión, desde el Ente Municipal de Turismo (Emtur) apresuraron la apertura de un registro de disponibilidad de alojamiento tradicional y alternativo ante el inminente riesgo de una demanda que supere lo esperado.

Con bolsos y valijas, los primeros recién llegados sin reserva previa hacían escala ayer en la oficina de informes que el organismo tiene en la rambla. "Las consultas crecen y cada vez viene más gente a pedirnos lugar donde parar", explicó a LA NACION personal de esa oficina. Todavía había disponiblidad en algunos hoteles. Para este fin de semana, la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata proyecta un 90% de ocupación.

La ciudad celebra esta realidad en todos los rubros de la industria turística. En la estación ferroautomotora, donde desde hace una semana se convive con una medida de fuerza de maleteros que bloquean los accesos, afirmaron a LA NACION que los ómnibus llegan repletos y que las empresas casi no tienen margen para agregar servicios adicionales hasta pasado mañana. ¿En tren? Para viajar desde Plaza Constitución recién se consiguen boletos para fines de la primera semana de febrero.

El cambio de quincena, un pronóstico que a partir de hoy y por varios días promete temperaturas de más de 30°C y una agenda fuerte de eventos potenciaron el rendimiento de este fin de semana. "El alojamiento es más caro en esta época, pero elegimos este viernes para ir a dos fiestas electrónicas, la Bresh y el sábado [por hoy] a la que toca Above and Beyond", explican Amelie, Iara, Luna y Daira, cuatro amigas de Ramos Mejía recién llegadas en tren.

Anoche el rugby también reunía a una multitud con el partido entre Jaguares y Georgia. Esta noche toca Ciro y los Persas en el Polideportivo Islas Malvinas y en la cartelera teatral, con números en alza, se repite en algunas boleterías el cartel de "localidades agotadas".

"Es la mejor temporada desde que soy intendente", señaló Martín Yeza, jefe comunal de Pinamar, sobre la primera quincena de enero, que tuvo las mejores cifras de los últimos cinco años. Aunque el récord de la primera queda atrás frente a los números de la segunda. Según la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, la ocupación hotelera en esa ciudad es del 92%. En Cariló, se registró un 93%; en Ostende, el 96%, y en Valeria del Mar, el 95%.

En cuanto a la reserva de departamentos y casas, los números también superan los de la quincena anterior. En Pinamar, 94%; en Ostende, 97%, y en Valeria del Mar, 89%. En cuanto a Cariló, según Claudia Liscio, presidenta del Centro de Profesionales Martilleros y Corredores del partido de Pinamar, se roza el 100%. Sin embargo, la cifra promedio de la Secretaría de Turismo es del 90%. "En Cariló, volvió mucha gente que hacía años que no venía", indicó Liscio.

En la primera quincena, el promedio general de ocupación en todo el municipio fue del 89,4%; un incremento del 8,5% respecto del mismo período del año pasado.

"La temporada viene muy cargada de gente, pero si reservás en los restaurantes siempre vas a tener lugar; si no, vas a tener que esperar un poco. Hay mucha gente, pero no es que no se pueda caminar. A la noche si se complica un poco con el tránsito", señaló María Fernanda Insigna, de 58 años, que llegó a Pinamar desde la Capital. Ella iba a vacacionar a un destino del exterior, pero como con el dólar turista se le encarecía demasiado prefirió veranear en Pinamar.

Miramar también vive un gran momento. "Explota", dice Rosana Marianelli, directora de Turismo de General Alvarado, y confirma que la primera quincena fue más que positiva, con ocupación plena en hostels, casi total en hoteles de tres estrellas, del 75% en 1 y 2 estrellas y 85% en casas y departamentos. "Para este inicio de segunda la reserva va superbién, con niveles desde el 80% hasta alojamiento superior que ya está completo", describió a LA NACION.

Con la colaboración de Alejandro Horvat desde Pinamar