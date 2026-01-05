Sudestada en Mar del Plata: el momento exacto en el que la crecida del mar arrasó con varias carpas y cubrió la arena

Frío, ráfagas de viento y crecida del mar: así fue el arranque de 2026 en el partido de la Costa. La sudestada tuvo lugar este sábado, afectando principalmente el área comprendida entre Mar del Plata, Pinamar y Necochea. En diversos balnearios, el mar avanzó hasta la línea de carpas, cubriendo la arena y llevándose todo a su paso.

Mar del Plata: frio, vientos y crecida del mar

En imágenes exclusivas de LN+, se pudo observar cómo el nivel del agua alcanzó este fin de semana los 2,40 metros, un registro comparable al de la sudestada de marzo de 2020, obligando a desplegar operativos preventivos, tareas de reconstrucción y monitoreos permanentes por parte de municipios, guardavidas y equipos de emergencia.

Según manifestaron desde Defensa Civil, no hubo que lamentar víctimas fatales ni la necesidad de evacuar a los vecinos. Por otra parte, el Servicio de Hidrografía Naval emitió una alerta por una peligrosa crecida del mar en la zona marítima que une Mar del Plata con San Clemente del Tuyú.

Temporal en Mar del Plata: el dia despues

El día después del temporal

Un móvil de LN+ estuvo este lunes en Mar del Plata recopilando las consecuencias de la sudestada. El principal conflicto entre los lugareños y los turistas, es el poco espacio público que quedó habilitado en los balnearios privados luego del temporal.

Debido a la exponencial crecida marítima, varias carpas y reposeras resultaron dañadas, hecho que motivó a los administradores de los balnearios a modificar la distribución de estos elementos, reduciendo las zonas de acceso libre y gratuito.

En el caso de Playa Grande, hasta hubo que reubicar las cabinas de los guardavidas. En Punta Mogotes y La Perla también tuvieron que repensar, durante las últimas horas, la distribución de sillas, carpas y sombrillas.

Sudestada en Cariló

De esta manera, diversos vecinos manifestaron que, a las inclemencias naturales y el desmedido interés comercial de los balnearios, también hay que sumarle un tercer factor: la ineficacia estatal al momento de realizar obras para que más personas disfruten de la playa, sin la necesidad de pagar, en estas épocas estivales.