Tres indicios alentadores sobre el presente de la pandemia y el gran interrogante: ¿vendrán nuevas olas?

Tres variantes que se analizan en forma periódica indican que la ola de Covid-19 generada por la variante ómicron se está apagando. Los casos, los fallecimientos y las internaciones en las salas de terapia intensiva van en constante retroceso y los niveles de positividad se redujeron a un tercio de lo que ocurría en los picos históricos desde que llegó la nueva enfermedad. Sin embargo este no parece ser el final de la pandemia, aunque quizá sí el cierre de su etapa más grave y con mayor cantidad de pérdidas de vida.

Los casi 17.000 nuevos contagiados reportados ayer están muy lejos de los 140.000 registrados el 14 de enero, el mes que los casos subieron en forma repentina e inesperada, aunque sin poner en crisis el sistema sanitario. Las unidades de cuidados críticos nunca estuvieron cerca del colapso como sí ocurrió en la primera y segunda ola y hoy tienen una ocupación del 42,3% a nivel nacional y del 41,7% en el área metropolitana (hace una semana era del 44,6% y 42,2%).

A pesar de estos números alentadores el mensaje es de cautela, como el que lanzó ayer el ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós. “Estamos yendo hacia un mundo de contagios endémicos, es decir empezamos la transición de la pandemia a la endemia, pero nos quedan cuestiones del viejo mundo. Probablemente haya una o varias olas más”, sostuvo el funcionario porteño en LN+.

Fernán Quirós advirtió que vendrán nuevas olas de Covid-19

“Creo que nos queda por delante poco tiempo de esta transición y cuando salgamos del clima que nos tenga más encerrados estaremos ya en un escenario definitivamente nuevo”, continuó el ministro. “No tendremos esas segundas y terceras olas de casos graves y fatales; nos quedan, seguramente, olas con menos dolor social y menos dificultad”, aseguró entre sus reflexiones en el programa +Realidad.

La opinión de los especialistas que siguieron la evolución de la pandemia desde el primer día va en la misma línea, aunque con diferentes matices. Las fuentes consultadas por LA NACION consideran, en base al análisis diario, que la transición podría estar cerca, aunque sin un sistema homogéneo de vacunación que garantice la inmunidad global no se puede descartar la aparición de nuevas variantes, sobre todo, en los países más pobres.

“Ninguna pandemia cayó linealmente, todas evolucionaron con picos y valles. Habrá nuevas olas, seguramente, con linajes o sublinajes que pueden ir provocándolas, pero lo importante es que no tengan una demanda sanitaria grande y sea con cuadros simples”, analizó el infectólogo Ricardo Teijeiro.

En el mundo se reportan 1.700.000 casos diarios aproximadamente en la actualidad, una cifra alimentada por aquellos países donde la vacunación no pudo alcanzar a la mayoría de la población. En la Argentina, en las últimas dos semanas, el número de casos tuvo un descenso del 61,5% y los fallecidos del 34%, pero además bajó en forma abrupta la positividad en los testeos: de los picos que superaron el 70% en enero a entre el 16% y 20% actual. “La gente no se va a testear porque no hay síntomas, es el ciclo vital del virus. Es un indicio de que están disminuyendo los contagios”, agrega Teijeiro.

Tener nuevos brotes por ómicron o sus variantes es una posibilidad bastante probable, según el doctor Luis Camera, quien considera que al menos el 70% de la población ya tuvo Covid-19 en algún momento de los últimos dos años. “Creo que podrían surgir ya con una forma endémica, porque creo que la pandemia está terminando”, opinó.

“Da toda la sensación de que el virus se quedará dentro del sistema, por lo tanto nos terminará infectando a todos, con lo cual habría que programar una vacunación anual”, vaticinó.

Cantidad de casos diarios

Para el miembro de la Sociedad Argentina de Medicina y médico del Hospital Italiano los nuevos brotes se pueden esperar “en forma local, no sincrónica por regiones, sino por países” como ocurrió hasta aquí. “De acuerdo a la dinámica de cada país habrá brotes chicos en determinados momentos. Si la población está vacunada con tres dosis, la enfermedad será muy leve, fácil de curar, aunque habrá pérdida de vidas sobre todo de los ancianos frágiles, como ocurrió durante toda la pandemia. Se ve un fenómeno de fin de vida, en el cual el último evento es infeccioso, en este caso, por coronavirus”, explicó.

Para Eduardo López, jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, la aparición de nuevas variantes y brotes dependerá de la capacidad de vacunación en los países, que pueden ser los generadores de nuevos linajes o sublinajes. “El hecho de que el mundo no esté vacunado en forma homogénea hace que puedan aparecer nuevas variantes, aunque quizá no tienen la capacidad para generar nuevas olas”, diferenció el infectólogo.

Vacunación en el mundo

“Se sabe que la eficacia de la vacuna para hospitalización es del 80% si se utilizan tres dosis, con lo cual muchos países deben estar muy atentos de que no haya rebrotes, la Argentina incluida porque acá solo tenemos el 36% de la población con el refuerzo”, dijo López.

“En el país, si llegamos al 60% de individuos con tres dosis, podemos estar tranquilos si aparece una nueva variante. Los datos actuales dicen que hay una disminución del número de casos con ómicron y que se debe tener una mayor cantidad de personas con tres dosis”, consideró el experto. Además, pidió mantener la cautela hasta después del invierno y luego, en base al escenario, analizar si el Covid-19 se encuentra o no en modo endémico.