Triunvirato Verde: cómo es el nuevo espacio peatonal proyectado en la ciudad y las dos críticas que hacen los vecinos

Un área verde peatonal a lo largo de dos cuadras. Así es el proyecto de rediseño que empezó ayer en la Avenida Triunvirato (5200 y 5100) entre Congreso y Nahuel Huapi, en Villa Urquiza.

En la vista general, va a ser un espacio que se integrará con la Plaza Echeverría. Las obras se inscriben dentro del programa que desarrolla el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana porteño y tiene como objetivo sumar áreas “parquizadas” en distintos puntos de la ciudad.

“Si bien no es un espacio 100% verde porque se trata de la transformación de una calle, se busca aumentar la movilidad peatonal, la vegetación, incluir superficies absorbentes y mejorar los índices ambientales. La mayor parte de la superficie de la calle se va a completar con vegetación, plantas nativas, árboles y mobiliario para descansar”, dijeron fuentes del Ministerio Espacio Público de la ciudad.

La intervención se hará en la avenida Triunvirato al 5100 y 5200 Hernán Zenteno - LA NACION

Está previsto que el nuevo espacio público esté listo para octubre. Una de las modificaciones más notorias de la obra es la limitación de la circulación vehicular: el proyecto dejará solamente un carril de circulación, y quedarán 20 lugares de estacionamiento —hoy hay unos 80— y una dársena de carga y descarga y de ascenso y descenso de pasajeros. “Además, en la calle Capdevila, frente a la Plaza Echeverría, se sumarán 10 nuevos lugares para estacionar”, detallaron desde el ministerio.

Sin embargo, hubo quejas entre los vecinos de la zona por el rediseño de la avenida. “Estoy en contra de este proyecto, nunca fui consultada, ni siquiera mandaron un mail, ni llamaron por teléfono o tocaron el timbre. Lo único que vi fue porque busqué en internet, donde decían que habían hecho reuniones a las que habían asistido vecinos”, dijo Luz Pulido, que vive en un edificio sobre las cuadras donde se realizarán las reformas.

Así se proyecta la obra, con más espacio peatonal GCBA

Por su parte, Javier, que tiene un negocio en la misma cuadra, se mostró también en desacuerdo. “Uno de los grandes problemas de esta Ciudad es el tránsito y el estacionamiento, y quitar ese espacio no aporta nada; más sabiendo que en estas cuadras hay un banco y un colegio. Aparte lo que tengo entendido es que lo único que van a generar es un espacio verde y no entiendo para qué porque está la plaza [por la Plaza Echeverría]. Por otra parte, si buscan un pulmón, tenés muy cerca el Parque Sarmiento. Sinceramente, no estoy de acuerdo”, señala.

Actualmente, en esas dos cuadras de Triunvirato hay amplios espacios donde se estaciona a 45° que se verán disminuidos con las obras. “Va a ser un desastre para estacionar, y los que vivimos acá tenemos esta bahía para dejar el auto porque pagar un garage, como están las cosas, representa un número elevado. Pero además, va a ser una complicación para el tránsito que va a colapsar. Si se desvía por Bauness, que es la paralela, hay que tener en cuenta que ya hay días, en horarios pico, en que es imposible ir por esta calle y, por lo menos, ahora Triunvirato desagota un poco”, agrega Pulido.

Desde la Ciudad, dijeron que hubo cuatro instancias previas al comienzo de las obras de reuniones con los vecinos donde se plantearon las alternativas de estas intervenciones.

Impacto ambiental

Con estos espacios, desde la Ciudad afirman que buscan ralentizar la caída de agua de lluvia, reducir ruidos y regular la temperatura, aumentar la producción de oxígeno y servir como filtro de la contaminación ambiental. También, generar nuevos usos del espacio público y promover una movilidad más sustentable.

Además de este rediseño, hay otros proyectos similares que ya están en obra, como por ejemplo el de Vera y Corrientes, en Villa Crespo; en la calle Paraguay entre Alem y Carlos Pellegrini, en el microcentro; o el de Honorio Pueyrredón que tuvo sucesivas idas y vueltas por la resistencia de los vecinos.

Ayer empezaron las obras en la zona

A pesar de que las autoridades sostienen que se dispondrán cámaras y agentes, la inseguridad es otro de los temas que preocupa a los vecinos. “Realmente no entiendo para qué quieren sumar un espacio verde al lado de una plaza: el principal tema que me preocupa es la seguridad que tengan esas calles porque, claramente, al sacar el espacio de estacionamiento, el movimiento va a ser menor. ¿Van a dejar un policía toda la noche?”, dijo Silvana, que vive a la vuelta.

Juan Manuel Guzmán, otro vecino, dijo que, si bien el proyecto le parece interesante y atractivo por el espacio verde nuevo que se genera, coincidió en que la principal dificultad va a ser la falta de lugar para estacionar que provocarán las obras. “Habría que encontrarle una solución a eso porque ya es difícil conseguir dónde estacionar en la zona”.

Las quejas de los vecinos se centran en el tránsito y los espacios para estacionar Hernán Zenteno - LA NACION

Muchos otros vecinos consultados por LA NACION desconocían el proyecto y algunos pocos se mostraron a favor, a pesar de los inconvenientes. “Lo único que escuché, porque me enteré por el boca en boca, es que van a hacer esta zona peatonal, estoy de acuerdo y me parece bárbaro, pero no sé cómo van a arreglar el tema de los autos con tantos edificios. Es la única duda que tengo”, dijo Gladis, que volvía de hacer las compras en la feria de la plaza.

En cambio, Liliana, otra vecina opinó: “A mí me gusta, vivo a unas pocas cuadras y me parece positivo. Es más si puede haber algo cultural como eventos de música, algo que nos alegre un poco, sería muy lindo”.