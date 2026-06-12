Tras la denuncia, la versión del entorno de Bautista Cuiña y el descargo del boliche que contradice a Juana Tinelli

En las últimas horas, Juanita Tinelli encendió las alarmas del mundo del espectáculo tras acusar a su expareja, Bautista Cuiña, de haberla golpeado durante la madrugada del viernes en un reconocido boliche de la Costanera porteña. Sin embargo, a pocas horas del hecho, el escándalo sumó un nuevo y explosivo capítulo: Amalia Granata, diputada y amiga cercana del círculo íntimo del joven, rompió el silencio para dar una versión completamente distinta.

Amalia Granata rompió el silencio sobre el escandaloso episodio que involucró a Juana Tinelli (Foto: Captura Instagram/@americatv)

“Él tuvo un intercambio de palabras con ella, ella lo rasguña y él decide irse. Se entera esta mañana de todo lo que pasó después”, relató esta tarde Granata al aire de Intrusos (América TV). Según su testimonio, Cuiña disfrutaba de la noche junto a su grupo de amigos en una mesa reservada del sector VIP cuando la hija de Marcelo Tinelli irrumpió en el lugar acompañada por otro joven.

De acuerdo con las declaraciones de la diputada, la situación se tornó tensa de inmediato. “Él estaba en un boliche. Se saca una mesa con sus amigos. Ella va a donde está la mesa de él con otro muchacho y se empieza a besar delante de él. Él se acerca y le pide que, por favor, se retire, que es la mesa en la que está con sus amigos. Ahí ella se pone un poco nerviosa y lo rasguña”, detalló de forma contundente.

Juanita Tinelli junto a Bautista Cuiña en tiempos felices (Foto: Captura Instagram/@juanitinelli1)

En ese sentido, Granata comentó que el joven presenta marcas visibles del ataque en su rostro y que optó por irse de inmediato para evitar que el altercado pasara a mayores. “La familia de él está tranquila porque en el lugar hay cámaras”, concluyó al mismo tiempo que catalogó la relación como “tóxica”.

El informe del boliche que contradice la denuncia de Juana Tinelli

La polémica escaló aún más cuando se dio a conocer el informe elaborado por la gerencia del boliche, el cual contradice la presentación judicial de Juanita. Según el documento, la discusión se inició en la mesa número 6 luego de que el titular de dicho espacio le pidiera a la modelo y a su acompañante que se retiraran del sector.

El informe del boliche que contradice la denuncia de la modelo

El reporte detalla que, tras ese intercambio, se desató una fuerte disputa en la que Juana Tinelli le habría propinado “golpes y rasguños” a su expareja. Minutos más tarde, la joven descendió del sector VIP “llorando y a los gritos”, y manifestó ante el personal de seguridad que el implicado le había dado un golpe de puño en el rostro. A pesar de los intentos de los empleados por calmarla, la tensión obligó a la discoteca a solicitar la intervención de las fuerzas de seguridad, lo que derivó en el arribo de dos patrulleros y una ambulancia al lugar.

Más tarde en América Noticias (América TV), no solo mostraron la imagen de la agresión que habría recibido Cuiña en manos de su expareja, sino que también la madre del joven salió al aire para contar lo sucedido. “Bautista ahora está durmiendo porque tenía que ir a trabajar, pero preferimos que se quede a descansar porque él no está acostumbrado a esto. Estaba en shock cuando vino, cuando se enteró y se tuvo que quedar. Nosotros no estamos acostumbrados a los medios, no somos gente pública ni queremos serlo y mucho menos con un motivo de este tamaño”, expresó de manera contundente.

La madre del joven rompió el silencio (Foto: Captura TV)

“Él lo que hizo fue lo que hace siempre: comprar una mesa en el boliche, en este caso en Costa 7070. Estaban los más tranquilos hasta que llegó Juana con un chico y empezó a besarse con él en la mesa de Bautista”, agregó la mujer, quien explicó que su hijo le pidió a Juana que se fuera de manera respetuosa. Sin embargo, en ese momento empezaron los manotazos, los cuales habrían sido propinados por ella.

La madre del joven agredido por Juana Tinelli rompió el silencio

Al ser consultada sobre cuáles fueron las reacciones de Juana Tinelli para con su hijo durante todo este tiempo, Julieta sostuvo que “no hubo situaciones con este nivel de violencia, pero sí verbales”. “Hace unas pocas semanas ella le reboleó todo el líquido de un vaso”, sentenció y aclaró que no radicarán la denuncia en su contra.