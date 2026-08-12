A qué hora es el Eclipse Solar Total en Madrid hoy, miércoles 12 de agosto

El elipse solar total de este miércoles 12 de agosto es visible desde Estados Unidos, Canadá, Europa y el noroeste de África. Mientras que millones de personas observarán un eclipse parcial, una estrecha franja que cruza Groenlandia, Islandia, el norte de España y el noroeste de Portugal presenciará la totalidad. Ante esta razón, surge la duda de a qué hora este espectáculo astronómico tendrá su punto de plenitud en Madrid, una de las ciudades convertidas en el escenario ideal para disfrutarlo.

A qué hora es el eclipse en Madrid

El eclipse solar podrá contemplarse en 93 de los 179 municipios de la Comunidad de Madrid, aunque únicamente 40 de ellos gozarán de una visibilidad del 100%. El fenómeno comenzará a desplegarse a partir de las 19:30 horas y alcanzará su fase de máxima plenitud hacia las 20:32 horas, justo al coincidir con el atardecer.

España se prepara para el eclipse: Madrid será el mejor escenario para disfrutarlo Agencia AFP

Obviamente que esta situación disparó una eclipse-manía que a su vez generó un aumento significativo por tener los anteojos especiales diseñados para observar el eclipse sin riesgo alguno para los ojos.

Por lo pronto, un cartel en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, en el centro de Madrid, indica que ya no le quedan lentes, así como en otros numerosos puntos de distribución.

La institución forma parte de un grupo de 30 museos científicos que participaron en una campaña nacional impulsada por el gobierno y la organización para personas con discapacidad visual ONCE para distribuir unos dos millones de pares de lentes de forma gratuita.

Para mirar el eclipse será indispensable utilizar anteojos especiales, visores solares o filtros seguros NASA

En paralelo, el termómetro es una amenaza para los españoles, que en las últimas semanas sufrieron devastadores incendios. Así las cosas, el eclipse solar llegará cuando el mercurio marque hasta 40 grados centígrados y con una gran afluencia de turistas -se calculan que seis millones- que se movilizaron para tener el mejor lugar para apreciar el espectáculo astronómico. Esto generó una alerta de posibles incendios, que las autoridades catalogaron como “alto” o “muy alto”. Por esta razón, se desplegarán más de 35.000 agentes en una operación de seguridad para minimizar los riesgos —como los incendios provocados por colillas— asociados a las grandes concentraciones de ​personas en espacios naturales.

Horarios del eclipse en los municipios de Madrid: cuáles son los mejores lugares para disfrutarlo

<b>Municipio</b> <b>Inicio</b> <b>Fin</b> <b>Duración de la totalidad</b> Ambite 19:36:50 20:32:31 26 s Becerril de la Sierra 19:36:07 20:32:10 31 s Berzosa del Lozoya 19:35:42 20:32:02 1 min 21 s Braojos 19:35:34 20:31:58 1 min 22 s Buitrago del Lozoya 19:35:39 20:32:01 1 min 19 s Cabanillas de la Sierra 19:35:57 20:32:11 1 min 07 s Canencia 19:35:48 20:32:06 1 min 11 s Colmenar Viejo 19:36:14 20:32:16 36 s Collado Mediano 19:36:10 20:32:08 26 s Daganzo de Arriba 19:36:27 20:32:24 41 s El Molar 19:36:07 20:32:16 1 min 01 s Fresno de Torote 19:36:22 20:32:23 53 s Garganta de los Montes 19:35:47 20:32:06 1 min 13 s Gascones 19:35:37 20:32:00 1 min 21 s Hoyo de Manzanares 19:36:18 20:32:10 19 s La Cabrera 19:35:53 20:32:09 1 min 11 s La Serna del Monte 19:35:35 20:31:58 1 min 21 s Los Molinos 19:36:07 20:32:07 19 s Los Santos de la Humosa 19:36:32 20:32:29 44 s Lozoya 19:35:43 20:32:03 1 min 12 s Meco 19:36:26 20:32:25 51 s Moralzarzal 19:36:11 20:32:10 26 s Navacerrada 19:36:06 20:32:10 36 s Navalafuente 19:35:57 20:32:11 1 min 06 s Nuevo Baztán 19:36:46 20:32:30 28 s Olmeda de las Fuentes 19:36:46 20:32:31 31 s Pezuela de las Torres 19:36:41 20:32:32 44 s Piñuécar-Gandullas 19:35:36 20:31:58 1 min 22 s Prádena del Rincón 19:35:34 20:31:58 1 min 25 s Puentes Viejas 19:35:43 20:32:03 1 min 19 s Rascafría 19:35:48 20:32:06 1 min 06 s San Agustín del Guadalix 19:36:12 20:32:18 52 s San Sebastián de los Reyes 19:36:26 20:32:19 28 s Soto del Real 19:36:04 20:32:13 53 s Somosierra 19:35:25 20:31:52 1 min 29 s Talamanca de Jarama 19:36:06 20:32:15 1 min 04 s Tres Cantos 19:36:20 20:32:18 35 s Valdeolmos-Alalpardo 19:36:18 20:32:21 54 s Valdepiélagos 19:36:04 20:32:15 1 min 08 s Villavieja del Lozoya 19:35:38 20:32:00 1 min 19 s