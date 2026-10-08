Científicos descubrieron que la esperanza de vida del Sistema solar es mucho menor de la que se creía

Durante miles de millones de años, los planetas del sistema solar mantuvieron sus órbitas alrededor del Sol gracias a un delicado equilibrio gravitatorio. Sin embargo, una nueva investigación científica sugiere que esa estabilidad podría desaparecer mucho antes de lo esperado.

El estudio, publicado en septiembre de 2026 en la revista The Astrophysical Journal Letters, analizó cómo la pérdida de masa del Sol podría modificar las órbitas planetarias y acelerar la desintegración del sistema solar. La investigación retoma una inquietud planteada por Isaac Newton, quien ya se preguntaba si las interacciones gravitatorias entre los planetas podían alterar el orden del sistema solar a lo largo del tiempo.

La diferencia es que los nuevos modelos incorporan otro factor determinante: los cambios que experimentará el propio Sol y la influencia gravitatoria de las estrellas que pasen por sus alrededores.

El sistema solar podría terminarse mucho antes de lo esperado (Foto: Pexels)

Por qué el sistema solar podría desaparecer antes de lo previsto

Actualmente, el Sol se encuentra en una etapa estable de su vida. Sin embargo, dentro de aproximadamente 5000 millones de años comenzará a atravesar transformaciones que modificarán el entorno de los planetas.

Primero se expandirá hasta convertirse en una gigante roja y luego perderá una parte considerable de su masa antes de terminar como una enana blanca. Según los modelos analizados, nuestra estrella podría conservar apenas el 54% de su masa actual al finalizar ese proceso.

Esta reducción tendrá consecuencias gravitatorias, ya que al disminuir la masa del Sol, su capacidad para mantener a los planetas en sus órbitas actuales también cambiará. Como resultado, las órbitas de los planetas sobrevivientes se expandirán, lo que aumentará su vulnerabilidad frente a las perturbaciones gravitatorias de otras estrellas.

Ejemplos de arquitecturas orbitales tras la pérdida de masa (Foto: K. Batygin et al. 2026)

Con el paso del tiempo, esos encuentros podrían alterar las trayectorias planetarias y favorecer la expulsión de algunos cuerpos del sistema solar. El nuevo escenario plantea que la pérdida de estabilidad podría producirse en una escala temporal menor que la contemplada por modelos anteriores.

De acuerdo con la investigación, todos estos procesos reducen la esperanza de vida del sistema solar de mil billones de años a tan solo mil millones de años después de la formación de la enana blanca.

¿Qué pasará con la Tierra cuando el Sol se convierta en una enana blanca?

Aunque el descubrimiento modifica las estimaciones sobre el futuro del sistema solar, no representa una amenaza inmediata para la Tierra. Los cambios descritos ocurrirían dentro de miles de millones de años, cuando el Sol haya agotado gran parte del combustible que sostiene su actividad actual.

Mucho antes de alcanzar la fase de enana blanca, el aumento progresivo de la luminosidad solar transformará las condiciones de nuestro planeta y comprometerá su habitabilidad. Durante la etapa de gigante roja, la expansión de las capas exteriores del Sol podría provocar la desaparición de los planetas más cercanos.

Los planetas exteriores que sobrevivan a esa transformación podrían continuar orbitando la enana blanca durante un tiempo, aunque bajo condiciones gravitatorias diferentes. La principal conclusión de la investigación es que la estabilidad del sistema solar no depende únicamente de las interacciones entre sus planetas, sino también de la evolución de su estrella central y del entorno galáctico.