El sistema binario denominado T Coronae Borealis mantiene en vilo a la comunidad científica internacional debido a una explosión estelar inminente que transformará el aspecto del firmamento nocturno durante un breve lapso de tiempo. Este complejo astronómico contiene una enana blanca densa y una estrella gigante roja inflada, las cuales interactúan de manera cíclica para producir un evento cataclísmico de proporciones monumentales tras 80 años de acumulación de material gaseoso.

La enana blanca extrae materia de su compañera estelar hasta alcanzar un umbral crítico de presión y temperatura que desencadena la expulsión violenta de hidrógeno acumulado. Este proceso genera una nova que incrementa el brillo del sistema unas mil veces respecto a su estado habitual, un evento observado por última vez durante el año 1946. Los astrónomos coinciden en la alta probabilidad de una erupción cercana, aunque la naturaleza impredecible de la alimentación estelar impide establecer un cronograma exacto para este espectáculo visual.

T Coronae Borealis contiene dos estrellas que orbitan entre sí: una gigante roja y una enana blanca

Bradley Schaefer, especialista del Departamento de Física y Astronomía de la Universidad Estatal de Luisiana, explicó al medio especializado Space que la comunidad científica posee confianza absoluta sobre el fenómeno inevitable, pese a la carencia de mediciones precisas sobre la masa exacta requerida para activar la bomba de hidrógeno estelar. La dificultad radica en la imposibilidad de medir con exactitud la tasa de transferencia de gas entre ambos cuerpos celestes, ya que la intensa luminosidad de la gigante roja oculta gran parte de la dinámica interna del sistema.

Elizabeth Hays, jefa del Laboratorio de Física de Astropartículas en el Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA, comunicó a Space que le causaría sorpresa la ausencia del evento antes de 2030, una estimación que sitúa el hecho en un futuro inmediato para la observación terrestre. Los científicos comparan la predicción de esta nova con el pronóstico del tiempo, donde las condiciones atmosféricas adecuadas no garantizan el momento preciso de la tormenta.

La magnitud del evento estelar será tal que se podrá disfrutar desde la Tierra y durante varios días IA

Ante la consulta sobre posibles riesgos, el fenómeno carece de consecuencias negativas directas para la seguridad de nuestro planeta porque la distancia sideral garantiza que la erupción solo resulte visible como una luz nueva en el cielo. La detección inicial ocurrirá mediante alertas globales activadas por aficionados a la astronomía que monitorean el sistema cada pocos minutos con el objetivo de identificar el incremento de brillo superior a una magnitud.

Una vez que la reacción nuclear descontrolada alcance su punto máximo, la estrella pasará de una magnitud diez, invisible al ojo humano, a una magnitud cercana a uno, fenómeno que rivalizará en intensidad con la Estrella Polar. La visibilidad de este destello disminuirá en el transcurso de pocos días para el ojo humano, aunque la radiación persistirá en rangos de rayos X y ondas de radio durante años.

La referencia para poder encontrar el evento cataclísmico en el cielo nocturno Space.com

Los interesados podrán localizar la fuente luminosa cerca de la constelación Corona Borealis, donde los observatorios profesionales ejecutarán sus protocolos para estudiar este evento excepcional que ocurre apenas una vez por siglo. El ciclo de vida de T Coronae Borealis garantiza el retorno a su estado original posterior a la explosión, lo cual postergará la próxima oportunidad de observación hasta el siglo XXII. Este acontecimiento representa una ventana única para comprender mejor la física estelar y los mecanismos que gobiernan a los sistemas binarios inestables en nuestra galaxia.