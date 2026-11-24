En nuestro sistema solar solo cuatro planetas tienen anillos en los límites de sus atmósferas: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. En su mayoría están formados por rocas, polvo estelar y hielo. Lucen llamativos y bellos desde un telescopio y, aunque parezca descabellado, la Tierra también pudo tener uno hace más de 400 millones de años, según un estudio que realizaron expertos en geología, ambiente y atmósfera de la Monash University de Melbourne, Australia.

De acuerdo a las investigaciones de los científicos australianos que publicaron su trabajo en la revista ScienceDirect, hace aproximadamente 466 millones de años un asteroide de condrita L (con un diámetro estimado de entre 10,5 km y 12,5 km) pasó muy cerca del planeta y cruzó el límite de Roche planetario, que se sitúa entre 3106 km y 15.800 km sobre la superficie.

La existencia de un anillo en la Tierra pudo provocar una glaciación hace más de 400 millones de años (Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

La fuerza de las mareas y la presión de la gravedad terrestre superaron la cohesión interna del asteroide, lo que provocó su fragmentación en millones de trozos. En lugar de caer al suelo, las rocas comenzaron a rotar junto con el planeta, al igual que la Luna. Así es como pudo surgir el anillo de escombros ecuatorial que perduró entre 20 y 40 millones de años.

Qué pasaría si la Tierra tuviera un anillo en su órbita y cómo podría provocar una extinción casi masiva

Si bien en la actualidad nuestro planeta no tiene riesgos de colisionar o experimentar un hecho como el que sucedió durante el período Ordovícico, los científicos encontraron diferentes aspectos y características que sirven para imaginar cómo afectó el clima de esa época.

El inicio de este evento provocó un incremento de 2 a 3 órdenes de magnitud en el flujo de meteoritos y sedimentación de material de condrita L, señala el artículo. Por esta razón, se detectaron 21 cráteres en una franja ecuatorial de paleolatitud ≤ 30° que corresponden a un mismo tiempo. Además, advirtieron que esta concentración resulta anómala, dado que cerca del 70% de la corteza continental expuesta capaz de preservar cráteres en esa época se encontraba fuera de dicha franja.

La caída de los asteroides tras la formación del anillo no fue el único suceso que afectó a la superficie terrestre. El clima atmosférico comenzó a enfriarse. En el invierno, la luz solar no llegaba como debía. Por ese entonces podía haber seis meses de luz en el hemisferio norte, mientras que en el sur la sombra proyectada favorecía la disminución de la temperatura.

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Por otra parte, los continuos impactos inyectaron abundante polvo a la atmósfera, lo que contribuyó adicionalmente al enfriamiento global.

De acuerdo a los científicos, se propuso que este sombreado desencadenó el rápido descenso de unos 8 °C en la temperatura media global y la transición al periodo glacial del Hirnantiense (hace entre unos 463 y 444 millones de años), lo que explica cómo ocurrió una glaciación tan severa a pesar de las altas concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera de aquel momento.

Una vez que el anillo se dispersó en un periodo de 22 millones de años, cesó el efecto de sombreado y el planeta experimentó un rápido calentamiento global que devolvió las temperaturas a los niveles previos.