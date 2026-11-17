Un equipo de arqueólogos italianos pertenecientes al Ministerio de Cultura halló un hacha de 6500 años de antigüedad enterrada a 2,60 metros en un campo de la Toscana. Su construcción está relacionada con el Neolítico, cuando las personas utilizaban la piedra como elemento esencial para la supervivencia. Esta arma rudimentaria presentaba un estado óptimo y con un filo prácticamente intacto.

El hallazgo se dio en las Termas de Sorano, un espacio que durante la Edad Media utilizaron los monjes de la iglesia parroquial de Santa Maria dell’Aquila.

El hallazgo se dio en tres etapas y la excavación inició en 2024 (Fuente: Ministerio de Cultura de Italia)

La campaña en el yacimiento arqueológico inició en 2024 y se dividió en tres etapas. En la más reciente, los expertos excavaron cerca de cuatro metros en un área de 320 metros cuadrados. En la primera fase detectaron una escalinata tallada sobre la roca que descendía más aún.

En los sucesivos trabajos, los arqueólogos revelaron una construcción de rocas con bloques de travertino y toba. Tenía forma elíptica y se trató de un acuífero de aguas termales antiguas, nunca antes documentado en ese lugar, según indicó el medio In Toscana.

El hacha se encontró en las antiguas termas de Sorano, Toscana (Fuente: Ministerio de Cultura de Italia)

Gracias al análisis con radiocarbono, se supo que esta manifestación humana correspondió a comunidades del Neolítico, es decir, entre el 4495 y el 4335 a. C. Preliminarmente, se cree que funcionó como sitio para oficiar rituales o más bien con fines terapéuticos.

El hallazgo más significativo para los expertos fue la presencia de un hacha en estado de conservación casi perfecto. La misma se creó con una piedra pequeña de color verde. Estaba pulida, aislada y con filo. En cuanto al material que la compone, se debe a la eclogita, un tipo de piedra de los Alpes occidentales. Su utilización se volvió común durante el Neolítico en gran parte de Europa.

Los arqueólogos descubrieron un hacha intacta del Neolítico (Fuente: Ministerio de Cultura de Italia)

El hacha de Sorano es un ejemplar que no se utilizó, sino que habría pertenecido a una reserva de armas rudimentarias con las que poder cazar. En la investigación también participaron especialistas de la Universidad de Florencia. Con base en los conocimientos de los arqueólogos y antropólogos, este tipo de herramientas tenía un importante valor simbólico y servía para demarcar un estatus social, político y religioso.

En la cavidad también se detectaron restos de animales que en muchos casos fueron capturados para el consumo humano y otros para uso doméstico. Bueyes, cerdos, ovejas, caballos y perros, ciervos, corzos y zorros.

Jacopo Francesco Tulipano, arqueólogo y superintendente del Ministerio de Cultura, dijo al respecto: “El sitio se está volviendo gradualmente más único e importante. El trabajo de los arqueólogos demostró ser crucial para proteger los restos descubiertos. La continuación del trabajo nos permitirá recopilar nuevos datos y, una vez que se complete el trabajo de excavación”.