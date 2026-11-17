Un equipo internacional de científicos logró una recuperación ambiental sin precedentes en la isla Aride, situada en el archipiélago de Seychelles. La reintroducción de diez tortugas gigantes de Aldabra permitió restablecer, en un plazo de seis meses, procesos naturales que permanecían inactivos desde la extinción local de la especie hace aproximadamente 180 años. El estudio, publicado en la revista Restoration Ecology, detalla cómo estos reptiles actúan como ingenieros del ecosistema tras su regreso al hábitat insular.

La investigación contó con la participación de especialistas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y de la Universidad de Exeter. Los expertos determinaron que la ausencia histórica de estos animales alteró funciones esenciales como la dispersión de semillas, el pastoreo de plantas y el ciclo de nutrientes en el suelo. El experimento probó que una intervención pequeña en número de ejemplares basta para generar efectos inmediatos en la biodiversidad local.

La reintroducción de diez tortugas gigantes permitió restablecer procesos naturales que permanecían inactivos desde hace aproximadamente 180 años Sergio García Peña

En los primeros dos meses del proyecto, los diez galápagos dispersaron más de 11.000 semillas, y según el reporte, el 89,5% de este total correspondió a especies vegetales nativas. Esta dinámica favorece la expansión de la flora autóctona en la isla y se trata de un proceso que ocurre mediante la ingesta de frutos. Los animales transportan las semillas en su sistema digestivo y las depositan en distintos puntos del territorio a través de sus excrementos, lo cual facilita la germinación fuera del alcance de la planta madre.

Además del beneficio para la vegetación nativa, las tortugas controlaron la expansión de especies invasoras: el equipo registró el consumo de 54 tipos de plantas exóticas. Esta función reduce la competencia sobre la flora local y resulta una alternativa más económica y eficiente frente a los métodos tradicionales de eliminación mecánica, según explicó el investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales, Sergio García-Peña. El ciclo de nutrientes también mostró mejoras, ya que los quelonios consumen hojas caídas y restos orgánicos, lo que acelera la transformación de la materia en el suelo.

Este proceso fue fundamental para la isla Aride, situada en el archipiélago de Seychelles STORY Seychelles

Uno de los descubrimientos más reveladores del estudio se centra en el desempeño desigual de los individuos. Los científicos detectaron que la contribución funcional no es uniforme, sino que solo tres ejemplares fueron responsables de más del 80% de la dispersión de semillas nativas. “Uno de los hallazgos más relevantes fue descubrir que los resultados de la restauración no dependen solo del número de ejemplares liberados, sino también de sus patrones de comportamiento individuales”, afirmó Sergio García-Peña en declaraciones difundidas por el Museo Nacional de Ciencias Naturales.

El análisis combinó observaciones de campo, examen de excrementos y técnicas de ADN para identificar el impacto de cada tortuga. El ejemplar etiquetado como T08 destacó por su eficacia en la dispersión de semillas y el consumo de vegetación invasora. Por el contrario, la tortuga T11 mostró un rendimiento pobre en las tres funciones evaluadas. Iago Ferreiro-Arias, investigador de la Estación Biológica de Doñana y del Museo Nacional de Ciencias Naturales, enfatizó este punto: “La diversidad de comportamientos dentro de una misma especie es crucial para la resiliencia del ecosistema”.

En un momento donde la contaminación genera muchos perjuicios para la naturaleza, es fundamental que se replique en otros países (Foto: FreeP¡CK)

Los especialistas sugieren que los programas futuros de restauración deben considerar el número efectivo de individuos, un criterio que debe complementar la evaluación de la viabilidad genética. “En islas pequeñas como Aride, las funciones ecológicas críticas dependen sustancialmente de un pequeño número de individuos con distintos hábitos”, señaló Ferreiro-Arias. El equipo planea extender este enfoque a otras regiones, como el archipiélago de Galápagos en Ecuador, con el fin de evaluar si individuos con diferentes roles conductuales potencian la restauración en otros sistemas insulares del mundo.