Hallan la ciudad milagrosa de Jesús: tiene seis hectáreas y funcionó como un puerto importante para los romanos

La historia de la Biblia volvería a confirmarse gracias a un reciente hallazgo frente a las costas del mar de Galilea. Un equipo de arqueólogos confirmó después de diez años de trabajos arduos la existencia de restos de una ciudad en la que Jesús habría oficiado varios milagros y sanaciones. Enterate qué hay detrás.

Betsaida es la ciudad que hallaron los expertos después de poner en marcha el proyecto de excavación de El-Araj, dirigido por Mordechai Aviam en el yacimiento arqueológico a orillas del mar de Galilea. Según las indicaciones bíblicas, este pequeño asentamiento fue el hogar de los apóstoles Pedro, Andrés y Felipe.

La ciudad de Betsaida fue el sitio donde nacieron tres apóstoles de Jesús (Fuente: Cristian media center)

Entre los milagros que se atribuyen a Jesús en este sitio aparece la curación de un ciego, una de las más famosas y que se mencionó en las santas escrituras. Incluso, según los Evangelios, la alimentación de los 5.000 tuvo lugar en las afueras de Betsaida.

La información fue compartida por Fox News, que entrevistó a Aviam para obtener más detalles al respecto. De acuerdo a su testimonio, en una década se encontraron numerosas pruebas de un antiguo asentamiento pesquero judío y una ciudad de la época romana en el yacimiento de El-Araj.

La superficie de la ciudad es de seis hectáreas registradas hasta el momento. Asimismo, los investigadores también recuperaron más de 200 monedas, que son estudiadas para ayudar a datar el asentamiento. Entre los artículos rescatados, desenterraron vasijas de piedra judías, termas romanas y una basílica bizantina que contiene una inscripción relacionada con el apóstol Pedro.

En las excavaciones se hallaron diferentes artículos que datan de la época romana en la región (Fuente: Steven Notley - Fox News)

“Si excavamos en esa zona, deberíamos encontrar dos cosas que coincidan con esa identificación: un pueblo de pescadores judío, del que, repito, encontramos amplia evidencia, y evidencia de una polis en proceso de urbanización”, dijo a Fox News Steven Notley, decana de estudios religiosos en Pillar College en Nueva Jersey.

“Desde 2016, no descubrimos absolutamente nada que ponga en duda o cuestione la identificación del sitio como Betsaida. Por el contrario, cada vez que encontramos algo nuevo, las pruebas se vuelven más y más contundentes”, insistió la experta, quien participó en la investigación.

Los arqueólogos rescataron 200 monedas y ánforas milenarias en las inmediaciones de la ciudad milagrosa (Fuente: Steven Notley - Fox News)

Con base en los conocimientos bíblicos, se sabe que de esta ciudad al menos una cuarta parte de los apóstoles de Jesús nacieron aquí, por lo que se la considera un punto de atracción para los fieles y de gran importancia en la historia religiosa del cristianismo. No vas a encontrar una placa que diga: ‘Pedro durmió aquí, Pedro vivió aquí’. Pero en términos arqueológicos, es lo mejor que se puede conseguir”.

Así es la ciudad milagrosa en Israel

De esta manera, Betsaida se convirtió en un punto de interés que se une directamente con el resto de ciudades visitadas por Jesucristo, desde Jerusalén, Belén y Nazaret. A lo largo y ancho de Israel pueden encontrarse diferentes vestigios arqueológicos que demuestran o coinciden con los relatos bíblicos.