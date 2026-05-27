Un escalofriante modelo matemático predijo un colapso global en 2064: la población podría caer a 2000 millones

El curso de la historia humana, caracterizado por 12.000 años de expansión, podría enfrentar una transformación radical en las próximas cuatro décadas. Un reciente estudio científico, publicado en la revista académica Chaos, Solitons & Fractals, introdujo un modelo matemático capaz de explicar tanto el crecimiento demográfico del pasado como los riesgos de un colapso inminente hacia el año 2064. La investigación, encabezada por Alessio Zaccone y el fallecido físico Kostya Trachenko, propone que las sociedades humanas exhiben una sensibilidad a perturbaciones externas comparable a la física de materiales desordenados, como el vidrio.

El estudio utiliza una ecuación diferencial no lineal para unificar distintos regímenes de crecimiento poblacional registrados desde el Neolítico. Según lo detallado por Chaos, Solitons & Fractals, esta formulación permite integrar conceptos clásicos como el crecimiento exponencial de Malthus y el logístico de Verhulst en un marco analítico coherente. El corazón del modelo reside en el parámetro de control K, cuya dinámica determina la trayectoria de la población y su capacidad para absorber crisis. Los autores subrayan que, aunque el modelo no constituye una predicción definitiva, sirve como una herramienta fundamental para evaluar la fragilidad de la civilización ante escenarios extremos.

La tasa de natalidad lleva varias décadas en caída libre y las proyecciones no son positivas BBC

En una de las simulaciones presentadas, los investigadores analizaron qué sucedería si la capacidad de carga del planeta se viera comprometida repentinamente. Bajo condiciones de estrés climático, pandemias globales o conflictos generalizados, la población mundial podría caer a unos 2000 millones de personas en 2064. Esta proyección, calificada por los autores como una ilustración conservadora de un escenario adverso, destaca la vulnerabilidad sistémica de nuestra era. El medio National Geographic señala que, si bien las tendencias actuales apuntan a una desaceleración en la tasa de fertilidad, la interconexión global hace que el sistema sea más susceptible a respuestas desproporcionadas ante cambios mínimos en los límites ecológicos.

La relevancia de esta investigación radica en su capacidad para romper la dicotomía tradicional que veía al crecimiento poblacional como una línea recta ascendente o una meseta estabilizada. Mediante la aplicación de principios derivados de la física de sólidos amorfos, el estudio demuestra que los cambios históricos, como los periodos de la Revolución Industrial o las recientes caídas en la fertilidad, obedecen a una arquitectura matemática subyacente. Los investigadores aclaran que, al analizar los datos, el cruce observado alrededor de 1970 hacia un régimen de crecimiento exponencial estirado sugiere que la humanidad está actualmente en una fase distinta a las anteriores. No obstante, el peligro persiste si las condiciones ambientales se degradan significativamente.

Actualmente hay 8300 millones de personas en la Tierra, por lo que la caída de este número a 2000 millones en apenas 38 años sería una catástrofe Fabian Marelli

¿La humanidad está condenada?

Es fundamental precisar que, como indica el artículo de Chaos, Solitons & Fractals, los autores no proponen que la humanidad esté condenada, sino que exponen la fragilidad matemática de las sociedades complejas. La divergencia hiperbólica, que en su momento fue predicha por Heinz von Foerster para el año 2026, fue evitada gracias a cambios en las dinámicas sociales.

Sin embargo, este nuevo modelo advierte que la sensibilidad ante perturbaciones es hoy mayor. El análisis de los datos empíricos de los últimos milenios confirma que la historia humana superó diversos colapsos, aunque la escala de los riesgos actuales es inédita. La posibilidad de que el mundo cambie de forma irreversible en 2064 no debe interpretarse como una fatalidad, sino como un llamado a comprender los límites de la sostenibilidad.

En enero de 2026, el Reloj del Juicio Final volvió a moverse y acercó a la humanidad a su hora más crítica Mark Schiefelbein - AP

Al aplicar este modelo, la comunidad científica cuenta ahora con un lente matemático nuevo para observar cómo la retroalimentación de las tasas de crecimiento responde ante la escasez de recursos y el impacto de la actividad humana en el entorno natural. La investigación concluye que, mientras la estabilidad se mantenga, la humanidad seguirá su curso, pero cualquier alteración en la capacidad de carga del planeta podría desencadenar consecuencias que alterarían la demografía global de una manera nunca antes vista en la historia moderna.