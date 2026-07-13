Así eran los bebés neandertales al nacer: su cuerpo crecía casi el doble de rápido después

Estudios científicos revelaron que los neandertales nacían con un tamaño corporal comparable al de los recién nacidos humanos actuales, pero desarrollaban sus huesos y su cuerpo casi el doble de rápido durante la primera infancia. A partir de reconstrucciones digitales, especialistas concluyeron que este grupo compartía un inicio de vida parecido al de Homo sapiens, pero con variantes en esa primera etapa.

Cómo era un bebé neandertal al momento de nacer

La primera pieza clave de este nuevo retrato de la infancia neandertal procede de la cueva de Sesselfelsgrotte, en el sureste de Alemania. Allí, se estudió la microanatomía de los huesos de tres individuos juveniles neandertales.

En la fase perinatal, el tamaño y la forma de los huesos largos son muy similares a los de un recién nacido Homo sapiens, aunque se detectan zonas de desarrollo algo más avanzadas Captura de pantalla/ Royal Society Open Science

Uno de ellos, identificado como un perinato (un feto en el último tramo de gestación o un recién nacido), muestra un patrón de crecimiento óseo que los autores describen como “equivalente” al de los humanos modernos en el tercer trimestre del embarazo.

El trabajo, publicado en Royal Society Open Science, se basa en escaneos de micro-TC y reconstrucciones virtuales de costillas, diáfisis y otras piezas infantiles, comparadas con una muestra de humanos actuales.

Los resultados indican que, en esa fase perinatal, el tamaño y la forma de los huesos largos son muy similares a los de un recién nacido Homo sapiens , aunque se detectan zonas de desarrollo algo más avanzadas en determinados segmentos del esqueleto.

, aunque se detectan zonas de desarrollo algo en determinados segmentos del esqueleto. Estos datos encajan con trabajos previos sobre la caja torácica neandertal, que ya habían demostrado que su tórax era más corto, profundo y ancho desde el nacimiento, una configuración asociada a cuerpos de alto metabolismo.

una configuración asociada a cuerpos de alto metabolismo. El nuevo análisis de la microestructura de los huesos infantiles refuerza la idea de que parte de esa anatomía, clave para sostener cuerpos robustos, ya estaba marcada en la etapa perinatal.

Qué revela Amud 7 sobre el ritmo de crecimiento en la primera infancia

La segunda pieza central del análisis es Amud 7, el esqueleto articulado de un bebé neandertal descubierto en la cueva de Amud, en el norte de Israel, datado entre 51.000 y 56.000 años.

El esqueleto articulado de un bebé neandertal hallado en la cueva de Amud, en el norte de Israel, reveló que sus huesos se asemejan a los de un bebé Homo sapiens de 14 meses Captura de pantalla/Current Biology

El estudio, publicado en Current Biology, combina tomografía computarizada, reconstrucciones 3D y análisis de dientes para estimar la edad y el estado de desarrollo del individuo.

Los dientes presentaron un grado de formación típico de un lactante humano de unos seis meses , mientras que sus huesos largos y sus proporciones corporales se asemejan a las de un bebé Homo sapiens de alrededor de 14 meses .

presentaron , mientras que sus se asemejan a las de . Los autores describen este patrón como un caso de “unusually rapid somatic growth” (“Un inusual crecimiento somático”, en español), es decir, un crecimiento corporal rápido, que revela una estrategia de desarrollo temprano distinta en los neandertales.

(“Un inusual crecimiento somático”, en español), es decir, un crecimiento corporal rápido, que revela una A diferencia del perinato de Sesselfelsgrotte, que ilumina la etapa límite entre gestación y nacimiento, Amud 7 permite seguir la trayectoria hasta el segundo semestre de vida.

Qué implican estos hallazgos para entender la infancia neandertal

Tomados en conjunto, el perinato de Sesselfelsgrotte y el lactante Amud 7 refuerzan la idea de que los neandertales compartían con los humanos modernos un inicio de vida muy similar, pero reorganizaban el ritmo de crecimiento en los primeros meses.

La etapa perinatal muestra un patrón óseo comparable al de los recién nacidos contemporáneos, mientras que el análisis de Amud 7 revela que en la primera infancia se producía una aceleración notable del desarrollo corporal respecto al calendario dental humano.

El perinato de Sesselfelsgrotte destaca un patrón óseo comparable al de un recién nacido Homo sapiens Captura de pantalla/The Royal Society Open Science

Los autores de ambos trabajos plantean que estas diferencias en tiempos y ritmos de crecimiento reflejan una estrategia de desarrollo específica de la especie neandertal, que habría surgido tras la separación evolutiva de Homo sapiens de un ancestro común hace unos cientos de miles de años.

De cara al futuro, los equipos que trabajan con estos fósiles esperan localizar más restos de bebés y fetos neandertales en distintos yacimientos, y aplicar técnicas de imagen aún más precisas para afinar las estimaciones de edad y evolución de crecimiento.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.