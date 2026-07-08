Cómo es la “lengua de oro” que encontraron en una antigua ciudad abandonada de Egipto y qué secreto oculta

El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto publicó esta semana en su portal oficial un comunicado sobre el hallazgo de 18 cementerios en la ciudad portuaria de Marina Alamin. Se trata de un yacimiento con estructuras arquitectónicas egipcias y helénicas, verdaderos testigos de la influencia imperial.

En las tumbas se hallaron diferentes artículos que pertenecieron a los ajuares funerarios. El que más destacó fue una lengua de oro y un ataúd de granito. El área de estudio donde se desarrolló la expedición se encuentra en la costa noroeste del país africano y se descubrió en 1986. En total hay 44 tumbas que refuerzan la importancia del sitio como una de las ciudades más prominentes del Mediterráneo hace más de 2000 años.

El yacimiento arqueológico fue descubierto en 1986 y las tumbas fueron recientemente localizadas (Fuente: Facebook - Ministry of Tourism and Antiquities)

En el comunicado de prensa, el Ministro de Turismo y Arqueología, Sharif Fathi, dijo que este hallazgo “representa una importante adición científica y arqueológica que contribuye a comprender la identidad cultural de los habitantes de la antigua ciudad de Marina, y a reevaluar su papel histórico como centro civil y cultural que une Egipto y el mundo mediterráneo”.

La lengua de oro (centro superior) es parte de un ritual funerario egipcio que solo el estrato social más poderoso respetaba (Fuente: Facebook - Ministry of Tourism and Antiquities)

Además, explicó que el Ministerio tiene interés en el trabajo científico fósil para proteger el yacimiento y prepararlo para su apertura a los visitantes, lo que añade un nuevo producto de turismo cultural junto al turismo costero por el que la región de la Costa Norte es famosa.

El Sr. Mohamed Abdel-Badii, jefe del Sector Arqueológico Egipcio del Consejo Supremo de Arqueología, señaló que las tumbas descubiertas consisten en 11 tumbas completamente talladas en roca (hibogyium) que alcanzan una profundidad media de ocho metros, así como siete tumbas superficiales construidas en piedra caliza.

En algunas tumbas se hallaron restos humanos intactos (Fuente: Facebook - Ministry of Tourism and Antiquities)

“Algunas tumbas están tan bien preservadas que dentro de ellas se encontraron agujeros enterrados y cerrados con placas de piedra que no se habían abierto desde tiempos antiguos”, confirmaron desde el Ministerio de Turismo y Antigüedades.

Qué artículos desenterraron

Los arqueólogos rescataron cerámica completa y semicompleta, jarrones, platos, altares de piedra caliza y cuencas, así como una serie de elementos arquitectónicos asociados a las tumbas.

Asimismo, localizaron entierros superficiales, lo que reflejó la diversidad social de la gente del pueblo, y un pozo de agua que sirvió en los entierros e influyó en la arquitectura funeraria durante las épocas bálticas y romanas.

Algunas tumbas nunca fueron abiertas hasta el momento (Fuente: Facebook - Ministry of Tourism and Antiquities)

En tanto, el Dr. Hisham Hussein, jefe del Departamento Central de Reliquias Maraface, explicó que uno de los descubrimientos más prominentes es un altar de piedra caliza para ofrecer sacrificios que toma una distintiva fachada arquitectónica que imita la “puerta falsa” conocida en la funeralidad egipcia antigua. Además, desenterraron una estatua de mármol incompleta que probablemente representa a la diosa Afrodita, y una tumba de piedra caliza para un hombre sentado sosteniendo un pájaro, y unas lágrimas de cristal.

Los arqueólogos señalaron la existencia de agujeros profundos que nunca habían sido vistos (Fuente: Facebook - Ministry of Tourism and Antiquities)

Por último, se rescataron 24 piezas de oro colocadas dentro de la boca de algunos fallecidos, representando lo que se conoce como la lengua de oro, que es uno de los elementos asociados a las creencias funerarias en ese período, incluyendo una pieza en la forma del Ojo de Horus, que es uno de los símbolos protectores más significativos en la creencia del antiguo egipto.