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Cómo puede afectar el eclipse solar a las personas, según la psicología

El evento astronómico tendrá lugar el 12 de agosto en España y se espera que miles de personas lo presencien desde distintas ciudades del país ibérico; qué efecto tendrá en el ánimo de la gente

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Cómo puede afectar el eclipse solar a las personas, según la psicología
Cómo puede afectar el eclipse solar a las personas, según la psicología(Fuente: Pexels)

El 12 de agosto España será el epicentro del eclipse solar total; después de 100 años, aquella región de Europa volverá a experimentar un hecho astronómico de tales características y la expectativa de la gente es alta. Pese a ser un evento natural, desde la psicología se advirtió acerca de los efectos que puede causar en ciertas personas más susceptibles a los cambios repentinos en el entorno. Enterate por qué.

Un eclipse solar sucede cuando la trayectoria de la Luna se interpone al Sol y lo tapa durante unos minutos. En ese instante donde el día se transforma en noche, muchas personas y animales pueden presentar ciertas sensaciones de confusión y desorientación por la falta de luz.

Según la psicología, las personas pueden manifestar emociones distintas mientras sucede el eclipse
Según la psicología, las personas pueden manifestar emociones distintas mientras sucede el eclipsePixabay

Según los expertos en salud mental, el fenómeno astronómico no tiene una incidencia directa en las personas. No hay evidencias científicas de que se provoque un cambio psicológico ni que altere el comportamiento.

Por otro lado, desde la psicología se entiende que pueden aparecer emociones particulares determinadas por el entorno. Al tratarse de un hecho que no ocurre con tanta frecuencia, tiende a generar mucha expectativa. Además, en algunos casos pueden influir las creencias culturales de siglos atrás, donde se consideraba que un eclipse solar favorecería aspectos de la vida y la naturaleza.

No hay evidencias científicas que demuestren que un eclipse solar altere la psicología de los seres humanos
No hay evidencias científicas que demuestren que un eclipse solar altere la psicología de los seres humanos

En tanto, la contemplación de un evento astronómico inusual puede despertar sentimientos de curiosidad, asombro o de una cierta sensación de trascendencia.

¿Dónde podrá verse el eclipse solar total?

La franja de totalidad comenzará en el extremo norte de Siberia, cruzará el océano Ártico y el Atlántico Norte, pasará por Groenlandia e Islandia y finalizará su recorrido sobre la península ibérica.

Los lugares desde donde podrá observarse el eclipse de forma total serán:

  • Groenlandia.
  • Islandia.
  • El océano Atlántico Norte.
  • El norte de Rusia.
  • Gran parte de España.
  • Una pequeña región del noroeste de Portugal.
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