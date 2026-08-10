Cómo y dónde ver el eclipse solar del miércoles 12 de agosto

El próximo 12 de agosto de 2026, el cielo ofrecerá uno de los espectáculos astronómicos más esperados y fascinantes de la década: un eclipse solar total. Este fenómeno ocurre cuando la Luna se interpone de forma exacta entre la Tierra y el Sol, por lo que bloquea por completo la luz solar durante algunos minutos. En ese breve lapso, el día se transforma en una penumbra similar al atardecer y se hace visible la corona solar, la capa más externa de la atmósfera de nuestra estrella.

El próximo 12 de agosto de 2026, el cielo ofrecerá uno de los espectáculos astronómicos más esperados y fascinantes de la década: un eclipse solar total

Según datos confirmados por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), el fenómeno recorrerá una estrecha franja del hemisferio norte. La trayectoria de la sombra lunar comenzará en el extremo norte de Siberia, cruzará el océano Ártico y el Atlántico Norte, pasará por Groenlandia e Islandia y finalizará su recorrido sobre la península ibérica.

¿Dónde y cuándo se verá la totalidad del fenómeno?

Los observadores ubicados dentro de la franja de totalidad podrán presenciar cómo el Sol desaparece por completo. Las regiones privilegiadas desde donde se apreciará la oscuridad total son:

Groenlandia

Islandia

El océano Atlántico Norte

El norte de Rusia

Gran parte de España

Una pequeña franja del noroeste de Portugal

La fase de oscuridad absoluta será breve. La mayoría de los espectadores disfrutará de menos de dos minutos de totalidad, aunque en puntos centrales del recorrido, cerca de Groenlandia o el Atlántico Norte, se extenderá hasta dos minutos y medio.

El horario del punto máximo variará según la ubicación: en Groenlandia e Islandia ocurrirá durante las últimas horas de la tarde; en el norte de Rusia se registrará cerca del mediodía; y en España junto a Portugal se apreciará poco antes del atardecer.

Por fuera de esta trayectoria, millones de personas verán un eclipse parcial. Entre los territorios donde la Luna cubrirá solo una parte del disco solar se encuentran la mayor parte de Europa, el noroeste de África, el norte de Canadá y regiones de Estados Unidos desde Alaska hasta Carolina del Norte. Por su parte, en Argentina y el resto de Sudamérica el evento no será visible de forma presencial.

Cobertura de la NASA e investigaciones científicas

Para quienes no se encuentren en la zona de observación, la NASA transmitirá el evento en vivo con imágenes en tiempo real, comentarios de especialistas e interacciones con el público. Con el huso horario de Argentina, la transmisión iniciará a las 10:15, registrando la totalidad en Islandia a las 10:45 y el pico máximo sobre España a las 11:28.

Eclipse Solar Total - Trailer de la NASA

Además de su valor estético, el eclipse servirá para investigaciones clave. La NASA utilizará un avión WB-57 para seguir la sombra lunar y fotografiar la corona solar, mientras que el Proyecto Nacional de Globos Aerostáticos enviará estudiantes a Islandia y España para estudiar cómo la súbita oscuridad altera la temperatura y la presión atmosférica.

Consejos para una observación segura

Mirar directamente al Sol sin la protección adecuada puede generar lesiones irreversibles en la retina.

Para ver el próximo eclipse solar parcial se deberán utilizar gafas de observación solar o un visor solar portátil (iStock) iStock

Si vas a presenciar el fenómeno en directo, tené en cuenta las siguientes recomendaciones de seguridad:

Utilizá lentes especiales para eclipses certificados bajo la norma internacional ISO 12312-2. Los anteojos de sol convencionales no protegen la vista.

No mirés al Sol a través de cámaras, binoculares, telescopios o celulares sin un filtro solar específico adaptado al lente.

a través de cámaras, binoculares, telescopios o celulares Revisá que los filtros no presenten rayaduras o perforaciones antes de usarlos.

antes de usarlos. Supervisá de forma permanente a los niños para garantizar el uso correcto de los lentes protectores.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA