¿Por qué aparecen en Estados Unidos conejos con “tentáculos” en la cabeza?
Un extraño fenómeno en Fort Collins, Colorado, donde conejos salvajes aparecen con protuberancias negras en la cabeza, generó preocupación; las autoridades revelaron que se trata de una infección viral
Un extraño fenómeno en Fort Collins, Colorado, donde conejos salvajes comenzaron a aparecer con protuberancias negras similares a “cuernos” o “tentáculos” en sus cabezas, fue identificado por el Departamento de Parques y Vida Silvestre como una infección viral. Esta afección es médicamente conocida como “virus del papiloma de Shope” o virus del papiloma cutáneo de cola de algodón, y es la razón detrás de la aparición de estas formaciones.
Cómo es la infección viral que genera tumores en conejos y alarma a la población
La infección viral causa el crecimiento de tumores en los conejos, tanto salvajes como domésticos, generalmente en la cabeza. Los “tentáculos”, de aspecto rugoso, tienen distintos tamaños y se extienden alrededor del rostro, boca y cuello de los animales afectados. Este fenómeno generó alerta en la población por la posibilidad de una enfermedad peligrosa.
Sin embargo, las autoridades locales informaron que el virus solo afecta a esta especie y no es contagioso a otros animales ni a los humanos, disipando temores. Pese a que no es una enfermedad contagiosa, se recomienda a los residentes evitar el contacto con conejos afectados y seguir las pautas generales para la fauna silvestre: “Que se deje a los animales en paz”.
El virus no tiene cura y puede ser letal para los conejos
No existe cura para este virus, y los “tentáculos” son verrugas o tumores benignos que continúan creciendo. La enfermedad puede ser grave para los conejos, ya que los tumores pueden impedirles comer, ver o incluso respirar bien, lo que puede llevarlos a la muerte. Los brotes de la enfermedad son más comunes durante el verano y el otoño.
Susan Mansfield, residente de Fort Collins, comentó a medios locales que hace varios años un conejo afectado con este virus vive en el parque de su casa.
“Tiene la misma mancha negra y tenía mucha curiosidad por saber qué era”, dijo. Y añadió: “Pensé que moriría durante el invierno, pero no fue así; volvió al segundo año”.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.