¿Por qué aparecen en Estados Unidos conejos con “tentáculos” en la cabeza?

Un extraño fenómeno en Fort Collins, Colorado, donde conejos salvajes comenzaron a aparecer con protuberancias negras similares a “cuernos” o “tentáculos” en sus cabezas, fue identificado por el Departamento de Parques y Vida Silvestre como una infección viral. Esta afección es médicamente conocida como “virus del papiloma de Shope” o virus del papiloma cutáneo de cola de algodón, y es la razón detrás de la aparición de estas formaciones.

Cómo es la infección viral que genera tumores en conejos y alarma a la población

La infección viral causa el crecimiento de tumores en los conejos, tanto salvajes como domésticos, generalmente en la cabeza. Los “tentáculos”, de aspecto rugoso, tienen distintos tamaños y se extienden alrededor del rostro, boca y cuello de los animales afectados. Este fenómeno generó alerta en la población por la posibilidad de una enfermedad peligrosa.

Se trata de un virus que no es contagioso a los humanos.

Sin embargo, las autoridades locales informaron que el virus solo afecta a esta especie y no es contagioso a otros animales ni a los humanos, disipando temores. Pese a que no es una enfermedad contagiosa, se recomienda a los residentes evitar el contacto con conejos afectados y seguir las pautas generales para la fauna silvestre: “Que se deje a los animales en paz”.

El virus no tiene cura y puede ser letal para los conejos

No existe cura para este virus, y los “tentáculos” son verrugas o tumores benignos que continúan creciendo. La enfermedad puede ser grave para los conejos, ya que los tumores pueden impedirles comer, ver o incluso respirar bien, lo que puede llevarlos a la muerte. Los brotes de la enfermedad son más comunes durante el verano y el otoño.

Susan Mansfield, residente de Fort Collins, comentó a medios locales que hace varios años un conejo afectado con este virus vive en el parque de su casa.

“Tiene la misma mancha negra y tenía mucha curiosidad por saber qué era”, dijo. Y añadió: “Pensé que moriría durante el invierno, pero no fue así; volvió al segundo año”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.