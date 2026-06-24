Confirmado por la NASA: lo que revela el hallazgo de sedimentos antiguos en un lago de Marte

En febrero de 2021, el explorador robótico rover Perseverance llegó a la superficie de Marte y comenzó a recolectar rocas para su análisis. Tras años de trabajo, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) compartió que se encontraron indicios de agua y material orgánico, pistas que sugieren la posible presencia de vida microbiana.

Posibles biofirmas en Marte: qué detectó Perseverance en el cráter Jezero

A través de la recolección de muestras de roca y regolito, es decir, material rocoso y suelo suelto de la superficie marciana, el rover Perseverance encontró compuestos que sugieren reacciones químicas compatibles con actividad microbiana. No obstante, la NASA explicó en su página web que se requieren más datos y estudios antes de poder llegar a conclusiones sobre la ausencia o presencia de vida en Marte.

El hallazgo se realizó en el lugar de aterrizaje conocido como cráter Jezero, un área que los científicos creen que alguna vez estuvo inundada. Según sus estimaciones, hace más de 3500 millones de años los cauces de los ríos se desbordaron por la pared del cráter y formaron un lago.

Los científicos encontraron indicios de que el agua transportó minerales arcillosos, un tipo de sedimento que puede preservar señales químicas relevantes para la búsqueda de vida antigua. La investigación continúa y los especialistas estudian los sedimentos de la orilla del lago para tratar de entender cómo se formó y evolucionó la región.

El explorador robótico Mars analizó la composición del cráter Jezero NASA

Por qué la NASA considera clave la muestra Cheyava Falls para buscar vida antigua

Antes de que el rover Perseverance fuera enviado al espacio el 30 de julio de 2020, científicos de todo el mundo examinaron más de 60 posibles ubicaciones como sitio de aterrizaje y exploración en el planeta rojo. Eligieron el cráter Jezero por sus características únicas.

En el verano boreal de 2024, el explorador robótico descubrió una roca compleja a la que llamaron Cheyava Falls, que contenía material orgánico. Su composición aportó indicios compatibles con una posible biofirma antigua en el planeta rojo.

Las conclusiones se publicaron en septiembre de 2025 en la revista Nature. En el artículo, Sean Duffy, el entonces administrador interino de la NASA, declaró: “Es lo más cerca que hemos estado de descubrir vida en Marte”.

Los científicos creen que en la zona del Cráter Jezero alguna vez hubo agua NASA

Muestras de Marte: el plan para analizar en la Tierra las rocas de Perseverance

El rover Perseverance de la NASA sigue recolectando distintos tipos de rocas y realizando un complejo análisis a la distancia. No obstante, los científicos esperan que en el futuro la colección de material pueda ser trasladado a la Tierra para realizar una investigación más profunda.

A lo largo de los años, se han reunido más de dos docenas de muestras de rocas geológicamente diversas, entre ellas una que parece contener posibles biofirmas, es decir, señales químicas asociadas a antiguos procesos biológicos.

MOXIE y Perseverance: la tecnología que produjo oxígeno en Marte

Más allá de la exploración y la recolección de muestras en suelo marciano, la misión también permitió probar tecnologías clave, como el vuelo de un helicóptero en Marte y la producción de oxígeno in situ.

El explorador tiene instalado un dispositivo llamado MOXIE que se encarga de generar oxígeno a partir de la atmósfera de Marte, lo que podría ayudar a suministrar aire respirable y combustible para cohetes en misiones tripuladas.

De acuerdo con un informe de la NASA, desde que el Perseverance aterrizó en Marte en 2021, MOXIE generó un total de 122 gramos de oxígeno, aproximadamente la cantidad que respira un perro pequeño en 10 horas. En su máximo rendimiento fue capaz de producir 12 gramos por hora, el doble de lo previsto inicialmente.

Las pruebas indican que esta tecnología podría contribuir a futuras misiones humanas, tanto para producir oxígeno respirable como combustible. Además, serviría para tener una fuente de propulsión para regresar a la Tierra.