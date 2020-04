Una de las hipótesis lo atribuye a las enfermedades prevalentes en ambos sexos Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Nora Bär Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de abril de 2020 • 15:09

Los informes sobre la epidemiología de Covid-19 , que diariamente difunde el Ministerio de Salud de la Nación, revelan un dato sugestivo : el número de fallecidos varones es siempre mayor que el de mujeres . Más exactamente, el 74% (o las tres cuartas partes) de las muertes registradas corresponden a hombres. ¿Por qué?

Esta pregunta intriga a médicos e investigadores en todo el mundo desde que empezó a advertirse este patrón en China y luego en Italia . En Nueva York, uno de los puntos actualmente más álgidos de la pandemia, el coronavirus no solo infecta a los hombres en mayor proporción que a las mujeres, sino que las muertes de ellos casi duplican las de ellas: de acuerdo con las estadísticas, hasta hace pocos días se estaban produciendo alrededor de 43 muertes cada 100.000 hombres, y 23 mujeres cada 100.000. También el número de hospitalizados e intubados es mayor entre los hombres.

Sin certezas a las que aferrarse, las hipótesis que se barajan para explicar esta disparidad oscilan entre diferencias de estilos de vida hasta en la biología de ambos sexos.

La iniciativa Global Health 50/50, que aboga por un enfoque de equidad de género en materia de salud, lo atribuye a las comorbilidades prevalentes en ambos sexos . "Informes preliminares de personas con cuadros graves de Covid-19 encontraron asociación con enfermedades preexistentes que incluyen hipertensión, enfermedad cardiovascular y algunas enfermedades pulmonares crónicas -afirma en un documento-. Estas patologías son más prevalentes entre hombres y pueden explicarse por una mayor propensión a comportamientos riesgosos en los varones en todo el mundo".

"Se discute bastante -cuenta Omar Sued, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología . Y enseguida se pregunta-: ¿Por qué los hombres se mueren más? ¿Tienen más comorbilidades? ¿Fuman más? ¿Salen más? Se está estudiando".

Gustavo Lopardo coincide en el desconcierto: "Hay distintas teorías. Por ejemplo, en China es muy raro que las mujeres fumen, creo que lo hacen alrededor del 5%; en cambio, en los hombres prevalece el tabaquismo en alrededor del 50%. También se vio que los hombres tenemos más receptores ACE2 (siglas en inglés de 'enzima convertidora de la angiotensina' 2)", que es el lugar por el cual el virus 'se pega' o ingresa a la célula".

Lo cierto es que este fenómeno no es privativo del coronavirus. En los estudios de sepsis (cuando en el organismo se desata una abrumadora respuesta inmunitaria a una infección, que es lo que sucede en los cuadros graves de Covid-19), siempre la mortalidad de los varones es mayor.

"Esto incluso fue analizado en modelos experimentales -destaca Ricardo Valentini, director de Medicina de Cemic-: los animales machos mueren más que las hembras. Se postula que es porque hay hormonas sexuales masculinas que tienen efectos inmunodepresores. En cambio, las mujeres producen más hormonas que tienen efecto protector contra las infecciones. Otra explicación, que vimos también durante la pandemia de influenza H1 N1 y probablemente ahora esté ocurriendo lo mismo, es que puede ser que la obesidad esté jugando un rol y produciendo también mayores tasas de malos resultados sobre progresión de la enfermedad. A lo mejor, los varones tienen más peso que las mujeres. Todavía no se sabe, pero habría que evaluarlo cuando estén los datos globales si la diferencia no es por el sexo, sino por el mayor peso. O tal vez, la mayor tasa de diabetes entre varones. Pero es algo que se da en todos los cuadros infecciosos: a los varones nos va peor que a las mujeres".

Las hipótesis

La proteína ACE2 es otra de las posibles causas en estudio. Se encuentra en la superficie de las células pulmonares y de otros órganos, como el intestino (por eso, a veces, la enfermedad se presenta con diarrea), es un componente esencial de la regulación de la presión sanguínea y es regulada de forma diferente en hombres y en mujeres.

Para Valentini, sin embargo, esto no queda tan claro. "Estudios que se hicieron hace 10 años en modelos experimentales de infección viral mostraron que a ratones que carecían de ACE2 les iba peor, porque este receptor también tiene una función protectora en la remoción del fluido del alveólo pulmonar -subraya-. Algo interesante es que en Italia se encontraron polimorfismos (o variantes) genómicos de esos receptores que son distintos de los chinos y eso podría explicar porqué les está yendo peor en cuanto a las tasas de ingresos de pacientes a cuidados críticos y mortalidad. Por otro lado, esos receptores están disminuídos en personas mayores y sin embargo son los que en esta pandemia tienen más posibilidades de complicaciones".

Es más, el inmunólogo del Conicet Gabriel Rabinovich apunta a otro posible factor causal que no habría que soslayar: "Los virus tienen más de un receptor, no utilizan uno solo para entrar a la célula -comenta-. Muchas de las respuestas están en los correceptores, y para SARS-CoV-2 todavía no están descriptos".

Aunque parece ser que las diferencias en letalidad son más extremas en la Covid-19 que en otras enfermedades infecciosas, a algunos no les llama la atención. Según le dijo al New York Times Kathryn Sandberg, directora del Centro para el Estudio de Diferencias de Género en Salud, Envejecimiento y Enfermedad de la Universidad Georgetown: "Puede atribuírse a algo particular del virus -arriesgó-. Pero en general en los humanos, no importa cuál sea el agente infeccioso, las mujeres tienden a ser mejores en destruirlo, porque tienen sistemas inmunes más robustos. Viven más y tienden a desarrollar hipertensión y cardiopatías (dos factores de riesgo para Covid-19) más tarde que los hombres".