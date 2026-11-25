Europa fue el hogar de una de las especies de dinosaurios más grandes del mundo: el titanosaurio. En una reciente expedición realizada por paleontólogos del Museu de la Conca Dellà y del Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont de España, desenterraron el cuello de un ejemplar que pudo superar los 18 metros de largo.

Según informó el sitio web RTVE, el hallazgo sucedió en el yacimiento del Molí del Piteu, cerca del pueblo de Isona. Si bien todavía es pronto para confirmar el tamaño que tuvo el ejemplar, los expertos consideran que podría haber superado al abditosaurio que se encontró en 2014 muy cerca de este sitio.

Los titanosaurios fueron los animales más grandes que pisaron la Tierra hace 70 millones de años (Fuente: Institut Català de Paleontologia)

Características del fósil

El yacimiento entró en funcionamiento hace cinco años y no fue hasta dos años después que los paleontólogos comenzaron a registrar los huesos de un dinosaurio gigante. Àngel Galobart, director del Museo de la Conca Dellà e investigador del Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP), explicó a la Agència Catalana de Notícies (ANC): “Sacamos algunos de estos huesos largos y, finalmente, nos dimos cuenta de que había una parte del cuello, o posiblemente todo el cuello”.

Para extraerlo, protegieron los huesos con resina acrílica y construyeron a su alrededor una estructura de hierro y poliuretano. Para sorpresa de los investigadores, este ejemplar también tenía la zona pectoral, extremidades y parte craneal. Otra característica que presentó este fósil es que las vértebras conservan la misma posición de cuando el animal estaba vivo. El clima o las corrientes de aguas no movieron al titanosaurio, que se mantuvo desde hace 70 millones de años en el mismo lugar.

Para remover el cuello lo cubrieron con resina acrílica (Fuente: 20minutos)

Los paleontólogos especulan que podría tratarse de otra especie distinta del abditosaurio (un tipo de titanosaurio) solo conocida en la zona y que vivió durante el Cretácico.

A la par que los expertos desenterraron el cuello, extrajeron dientes de dinosaurios carnívoros, por lo que se asume que murió depredado. De acuerdo a las investigaciones previas, se sabe que los titanosaurios se movían en grupo y residían cerca de la costa o donde había una fuente de agua. Hasta el momento hallaron restos fósiles de entre 12 y 18 metros, pero el de este caso podría haber tenido una longitud mayor.

Al extraer el bloque de roca que contiene el cuello incrustado, los paleontólogos utilizaron una grúa capaz de soportar las 18 toneladas de peso de la estructura.

Como siguiente paso, retirarán el material que envuelve a los huesos e iniciarán una etapa de limpieza para dejar al descubierto los restos óseos. La primera etapa será al aire libre y luego bajo techo.

Descubren en España los restos fósiles de un titanosaurio

Después de todo el proceso de reacondicionamiento y limpieza, los paleontólogos implicados en el estudio del cuello podrán hacer una comparación con otras especies de titanosaurios y determinar si perteneció a una ya conocida o se trata de un ejemplar nuevo.

Los titanosaurios son un grupo de dinosaurios saurópodos, el tipo de vertebrados terrestres más grandes que jamás hayan existido. Eran animales de alimentación herbívora con una cola y un cuello muy largos que les permitían llegar a la vegetación situada a más altura. Los ejemplares descubiertos en España medían 15 metros de longitud y pesaban hasta 15 toneladas, según indicó el Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont.