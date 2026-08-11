Este miércoles 12 de agosto, la Luna se ubicará entre la Tierra y el Sol y bloqueará por completo su luz durante varios minutos. Este evento genera un oscurecimiento del cielo en una estrecha franja del planeta.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) informó que el eclipse atravesará el hemisferio norte y resultará visible en su totalidad únicamente desde zonas específicas.

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Cuál es el significado bíblico de un eclipse solar

A su vez, un eclipse solar mantiene un significado bíblico explicado por expertos. Para comprenderlo, es importante ponerse en el lugar de las personas que vivieron en los tiempos donde este texto fue escrito. Conscientes de la astronomía en términos rudimentarios, y asociados habitualmente a lo místico, este tipo de espectáculos debían ser ampliamente temidos, por la magnitud de los cuerpos celestes en juego. Además, el daño a veces irreversible para la visión que causa contemplar los eclipses solares sin protección, por otra parte no disponible en aquellos tiempos, debe haber generado temor y respeto en las personas, que tomaron los eclipses como un símbolo de advertencia divino.

La relación divina con el astro rey es ampliamente documentada en el texto sagrado, que suele describir estos eventos —siempre de una forma alegórica y no científica— como antesala de grandes conmociones.

¿Cómo ocurren los eclipses solares?

Por tomar un ejemplo, el versículo 29 del capítulo 24 del Evangelio según San Mateo cuenta como presentó Cristo ante sus discípulos los eventos que antecederían a su segunda llegada: “El Sol se oscurecerá, la Luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas”.

Otra de las citas más conocidas de eventos que coinciden con la dinámica de los eclipses en la Biblia se encuentra en el libro del Éxodo, presente en el Antiguo Testamento, al momento de narrar las pestes con las que el pueblo de Israel se liberó de Egipto.

En su versículo 22, Jehová dice a Moisés: “Extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto, por tres días”. En esas condiciones, narra el texto, “ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en tres días; más todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones”.

Descubrieron en Israel los restos del muro de David que aparecen en la Biblia (Fuente: iStock)

Otra de las referencias más conocidas de eventos que coinciden con la dinámica de los eclipses en la Biblia se encuentra en el libro del Éxodo, presente en el Antiguo Testamento, al momento de narrar las pestes con las que el pueblo de Israel se liberó de Egipto. En su versículo 22, Jehová dice a Moisés: “Extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto, por tres días”. En esas condiciones, narra el texto, “ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en tres días; más todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones”.

Dónde se puede ver el eclipse del miércoles 12 de agosto

El eclipse solar tendrá una trayectoria lunar que comprende los siguientes sitios geográficos: Groenlandia, Islandia, el océano Atlántico Norte, el norte de Rusia, gran parte de España y una porción del noroeste de Portugal.

En cambio, millones de personas en Canadá, el norte de Estados Unidos, gran parte de Europa y el noroeste de África verán el fenómeno de manera parcial, con distintos grados de ocultación del disco solar.

El fenómeno astronómico tendrá lugar el próximo 12 de agosto (Foto: Creada con IA)

Sobre la duración del evento, la NASA advierte que el periodo de totalidad resulta relativamente breve. La mayoría de los espectadores dentro de la franja de oscuridad disfrutan del fenómeno durante menos de dos minutos. Solo quienes se encuentran cerca del eje central, especialmente en sectores de Groenlandia, el océano Atlántico Norte y el norte de Rusia, observan una totalidad extendida, aunque esta no supera los dos minutos y medio.