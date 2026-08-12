Cuánto dura el Eclipse Solar Total hoy: así se puede ver en España y otros países

Este miércoles 12 de agoto tiene la particularidad de contar con uno de los eventos astronómicos que concentra la atención de gran parte de la población, sobre todo en los lugares en los que será visible el Eclipse Solar Total y surge la inquietud de cuánto dura el movimiento de los cuerpos celestes.

El eclipse solar se desarrollará el 12 de agosto en el hemisferio norte (Foto: Canva)

Cuánto dura el Eclipse Solar Total hoy

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), el eclipse comienza a las 15.34 y finaliza a las 19.58 horas. En tanto, la fase total empieza a las 16.57 y finaliza a las 18.33. Cabe destacar que en la Argentina no será visible.

Este eclipse solar total bloquea la luz solar por completo durante varios minutos y genera una oscuridad inusual en una estrecha franja del planeta.

Dónde se verá mejor el eclipse solar total

Los lugares elegidos por la trayectoria lunar incluyen a Groenlandia, Islandia, el océano Atlántico Norte, el norte de Rusia, gran parte de España y una porción del noroeste de Portugal.

En estos territorios, los observadores presencian el momento exacto en que la Luna oculta al Sol.

Por otro lado, millones de personas en Canadá, el norte de Estados Unidos, gran parte de Europa y el noroeste de África observan el fenómeno de forma parcial, con diferentes niveles de ocultación del disco solar.

Respecto a la duración, la NASA advierte que el periodo de totalidad resulta breve. La mayoría de los espectadores dentro de la franja de oscuridad disfrutan del fenómeno por menos de dos minutos.

Solo quienes se sitúan cerca del eje central, especialmente en sectores de Groenlandia, el océano Atlántico Norte y el norte de Rusia, experimentan una totalidad extendida que alcanza, como máximo, dos minutos y medio.

El horario varía según la ubicación del observador debido a la rotación terrestre y al recorrido de la sombra.

En Groenlandia e Islandia, la totalidad ocurre en las últimas horas de la tarde, mientras que en el norte de Rusia el punto máximo llega cerca del mediodía. En España y el noroeste de Portugal, la oscuridad plena se registra poco antes del atardecer. Estas variaciones responden a la proyección de la sombra sobre la superficie.

Por qué el eclipse solar total no será visible en la Argentina

Para el público en la Argentina, el eclipse no es visible de forma directa porque la trayectoria se desarrolla únicamente sobre el hemisferio norte.

El eclipse solar del 12 de agosto será total en partes de Europa y el Atlántico, pero solo parcial en Estados Unidos NASA

Sin embargo, los interesados pueden seguir el evento mediante transmisiones en vivo que realizan la NASA, diversos observatorios astronómicos y otras instituciones científicas a través de sus plataformas digitales.

Aunque el fenómeno no se observa en el país, los expertos explican que el eclipse representa una oportunidad única para estudiar la dinámica de las sombras lunares y su impacto en la visibilidad terrestre.

La NASA transmitirá el eclipse en vivo

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) ofrecerá una cobertura especial para que personas de todo el mundo puedan seguir el minuto a minuto de este fenómeno.