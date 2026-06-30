Descubren el secreto de la “tablilla maldita” que mantuvo a los historiadores en vilo durante siglos

Durante la expansión del Imperio Romano en el norte de Europa, llegaron diferentes creencias y tradiciones de las provincias mediterráneas que enseñaban cómo hacer el mal a un enemigo a través de conjuros y rituales que mezclaban las culturas griegas, egipcias y de otros pueblos lejanos. Así es como surgieron las tablillas malditas, con inscripciones que deseaban la desgracia ajena. En una reciente expedición de la Heidelberg University de los Países Bajos en Haarlem, arqueólogos hallaron una de estas tablas con una maldición de hace más de 1500 años.

Las antiguas tablillas estaban escritas en latín o en griego sobre placas de plomo, un material frío al tacto y duro, lo cual proporcionaba solidez y durabilidad. Además de ser fácil para trabajar, creían que tenía propiedades vinculantes. Según los historiadores y arqueólogos que trabajaron en la investigación de este elemento “mágico”, luego de grabar los hechizos, se enterraban en la tierra para influir o vincular a litigantes, oponentes o rivales amorosos.

La tablilla maldita se halló debajo de la plaza del ayuntamiento de Haarlem (Fuente: Por Jane023 - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0)

Se cree que una de estas tablillas llegó desde el Antiguo Egipto cuando permanecía bajo control romano. De allí que el uso de este objeto para hacer el mal se mezcló con las tradiciones populares griegas, las cuales aseguraban que, al atraer a las almas o espíritus malignos, podrían perjudicar el bienestar del enemigo.

De acuerdo a los registros de la universidad neerlandesa, esta tablilla apareció bajo un antiguo asentamiento militar romano llamado Coriovallum. El artefacto, que mide 9,3 por 4,8 centímetros, contiene tres grupos distintos de caracteres, según reveló un análisis realizado en el Instituto de Papirología mediante imágenes de transformación de reflectancia (RTI).

En la tablilla aparecen diversas deidades y demonios al estilo egipcio. Fue escrita en griego antiguo, dado que la mayoría de las tablillas de maldición encontradas en el norte de Europa están escritas en latín. Además, contiene un grupo de tres símbolos mágicos, conocidos como Characteres.

Esta tablilla de plomo, que data del siglo III o IV d. C., es similar a la hallada en Haarlem recientemente; aquí se registra a Soterianos Limbaros maldiciendo a Ariston, su adversario legal (Fuente: The Trustees of the British Museum bajo CC BY-SA 4.0)

Según el Dr. Ast, probablemente se utilizaban para transmitir el mensaje deseado a las fuerzas sobrenaturales. Entre las menciones figuran los nombres de dos hombres y dos mujeres, a quienes se hace referencia como compañeros esclavos. “La tablilla servía como una maldición contra estos cuatro esclavos o como una maldición en su nombre contra una persona sin nombre”, según explicó el papirólogo de Heidelberg.

Otra investigadora del instituto mencionado más arriba señaló que la composición del grupo de personas que aparecen en la tablilla es inusual, ya que incluye dos nombres masculinos en latín y otros dos nombres femeninos de origen griego. “No se puede descartar que una de las dos mujeres fuera la autora de la inscripción y que hubiera traído consigo del Egipto romano la supuesta capacidad de comunicarse con poderes divinos mediante tales maldiciones”, afirmó la experta.

La historia de las tablillas malditas

Los expertos que se implicaron en este estudio insistieron en que la magia estaba muy presente en el Egipto avanzado. Algunas prácticas se relacionaban con la protección y la curación, tenían un uso popular y eran aceptadas por la religión.

“En los primeros siglos de nuestra era, las tradiciones del Cercano Oriente, egipcias, judías e incluso, en ocasiones, cristianas se fusionaron y se extendieron cada vez más por todo el Imperio Romano de la época, un fenómeno que el descubrimiento de Heerlen subraya de manera contundente”, mencionó el egiptólogo Dr. Joachim Quack, director del Instituto de Egiptología de la Universidad de Heidelberg.