Descubren uno de los cráteres de meteorito más grandes del mundo

Descubrieron uno de los cráteres más grandes del mundo en Australia Crédito: RT

Un equipo de geólogos descubrió un enorme cráter de meteorito cerca de la localidad de Ora Banda, en Australia. El hallazgo se produjo durante las perforaciones que llevaba a cabo la empresa minera Evolution Mining para buscar oro y se estima que es uno de los más grandes del mundo.

Se estima que el agujero, de cinco kilómetros de diámetro, fue ocasionado hace alrededor de 100 millones de años. Sus dimensiones superan al cráter de Wolfe Creek, de 120.000 años de antigüedad, ubicado en el mismo estado australiano y conocido por su gran tamaño, con un diámetro de 875 metros.

Sin embargo, el nuevo cráter no es visible desde la superficie de la Tierra. "Este descubrimiento se realizó en un área donde el paisaje es muy plano. No sabrías que estaba allí porque el cráter se ha rellenado a lo largo del tiempo geológico", explicó el geofísico Jayson Meyers, según consignó el diario británico The Guardian.

"Probablemente hemos sido alcanzados por más asteroides de los que pensábamos. Si comenzamos a reconocer más de estos, entonces el panorama comienza a cambiar, y tenemos que preguntarnos cuál es la frecuencia y por qué suceden", agregó el especialista.

Los expertos encontraron el cráter mediante estudios electromagnéticos utilizando técnicas como el levantamiento de la gravedad. Los geólogos pudieron trazar un mapa del cráter y Meyers considera que su hallazgo exitoso conducirá a más descubrimientos.

"Probablemente haya bastantes más por ahí", dijo Meyers. "Hemos sido alcanzados por más asteroides de los que pensábamos. Si comenzamos a reconocer más de estos, entonces el panorama comienza a cambiar y tenemos que preguntarnos cuál es la frecuencia y por qué están sucediendo", cerró.