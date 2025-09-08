El extraño objeto cósmico que emite señales nunca antes vistas que investiga la NASA

Como el universo es tan extenso, cada tanto tiempo los expertos se encuentran con fenómenos nuevos que parecen desafiar las leyes de lo conocido. Ese fue el caso de un objeto espacial que emite señales nunca antes vistas. Las características de ese cuerpo son tan extrañas que los científicos lo apodaron “unicornio”.

El misterioso objeto cósmico que envía señales inusuales

El Observatorio Nacional de Radioastronomía de la NASA (NRAO, por sus siglas en inglés) comunicó que un grupo de astrónomos descubrió un objeto espacial con un comportamiento que nunca antes habían registrado.

El telescopio Very Large Array es parte del Observatorio Nacional de Radioastronomía y es uno de los que han registrado las señales de CHIME J1634+44 (Wikimedia Commons/ Dameon Hudson)

El cuerpo recibió el nombre de CHIME J1634+44 y fue clasificado como un transitorio de radio de período largo (LPT). Ese término se refiere a un tipo de objeto celeste que emite ráfagas de ondas de radio que se repiten cada cierto tiempo.

El NRAO explicó que los LPT son descubrimientos recientes y sus períodos de rotación son extremadamente largos porque pueden durar desde minutos hasta horas.

Un ejemplo visual podría ser un faro en una costa. Si una persona lo mira siempre desde el mismo punto, notará que la luz aparece en los mismos intervalos, aunque en realidad el foco siempre está encendido.

El hallazgo fue posible gracias a la colaboración entre cuatro de los telescopios más avanzados en el mundo, los cuales le pertenecen a Estados Unidos y Canadá. La mayoría de ellos son parte de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

“Podríamos llamar a CHIME J1634+44 un ‘unicornio’, incluso entre otros LPT”, declaró Fengqiu Adam Dong, el astrónomo que encabezó la investigación. Dong explicó que las ráfagas de ondas parecen repetirse cada 841 segundos (14 minutos), pero cada 4206 segundos (70 minutos) se registra un segundo período distinto.

Lo interesante de esta observación es que la segunda ráfaga es, con exactitud, cinco veces más larga que la primera.

Por qué los expertos dijeron que ese cuerpo es un “unicornio”

De acuerdo con el NRAO, algunos LPT pueden ser estrellas de neutrones o enanas blancas. Lo usual es que este tipo de cuerpos celestes cada vez giren con menor velocidad porque, con el paso del tiempo, pierden su energía.

Las estrellas de neutrones se forman después del colapso de una estrella masiva (Wikimedia Commons/NASA)

Una de las razones por las cuales CHIME J1634+44 es considerado como un extraño “unicornio” entre los LPT es porque sus períodos de rotación cada vez se reducen más, lo cual quiere decir que su velocidad se incrementa en lugar de disminuir.

Los astrónomos aceptaron que las dos ráfagas de ondas detectadas son reales y vienen del mismo lugar, porque eso explicaría por qué se sincronizan de forma precisa. El problema es que una estrella solitaria no es capaz de emitir señales de esta forma.

El NRAO agregó que otra característica de CHIME J1634+44 que nunca habían visto en otro LPT es que sus ráfagas de radio están 100% polarizadas de forma circular. Esto quiere decir que sus ondas giran en una espiral perfecta mientras viajan por el espacio.

Cuáles son las teorías sobre el origen del objeto espacial

Al no seguir las reglas que los expertos han examinado en otros LPT, el equipo de astrónomos sospechó que las ráfagas de ondas de radio no provienen de un solo cuerpo celeste, sino que podría tratarse de un sistema.

En lugar de provenir de un solo objeto espacial, las señales de CHIME J1634+44 podrían originarse de dos estrellas juntas (Unsplash/Jeremy Thomas)

Una de las teorías expuestas en el comunicado del NRAO sugirió que un objeto desconocido podría estar en la órbita de una estrella de neutrones. Otra opción es que se trate de dos estrellas que orbitan alrededor de la otra y que están separadas por una distancia reducida.

“El descubrimiento de CHIME J1634+44 expandió la población conocida de LPT y desafió los modelos existentes de estrellas de neutrones y enanas blancas, lo cual propone que podría haber muchos más objetos de este tipo que esperan ser descubiertos”, concluyó Fengqiu Adam Dong.