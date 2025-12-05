Giro científico: la NASA detectó señales esenciales para la vida en un asteroide

La NASA reveló un avance científico que vuelve a poner la mirada en el espacio profundo: los especialistas detectaron indicios considerados “clave para la vida” en una roca proveniente de un asteroide que comenzó a estudiarse en 2016. Tras años de trabajo, en 2023 las muestras obtenidas de Bennu -como se denominó a los restos espaciales- lograron llegar a la Tierra gracias a la misión OSIRIS-REx, y ahora, con los análisis en marcha, el equipo investigador dio a conocer una nueva serie de descubrimientos que amplía lo que se sabía sobre este cuerpo celeste.

Después de que la agencia espacial estadounidense recibiera las muestras del asteroide -un cuerpo con una antigüedad estimada de 4500 millones de años- los especialistas comenzaron a estudiarlas en detalle para comprender mejor cómo pudo haberse formado el sistema solar en sus primeros momentos y, a la vez, explorar preguntas aún más amplias, como la posibilidad de que existan otros universos. Ese material, esperado durante años, abrió la puerta a nuevas líneas de investigación que hoy ofrecen información inédita.

El hallazgo de la NASA: “Esenciales para la biología”

Tras la difusión de una serie de artículos científicos sobre Bennu a comienzos de esta semana, la NASA confirmó que, por primera vez, se identificaron “azúcares esenciales para la biología” dentro de las muestras analizadas. Según explicó la agencia, estos compuestos representan una fuente clave de energía para la vida porque pueden unirse a nucleobases y fosfatos ya detectados anteriormente, lo que indica que los elementos fundamentales para formar ADN y ARN también están presentes en este antiguo asteroide.

Compuestos del ADN y ARN detectados por primera vez en una roca espacial NASA/Goddard/University of Arizo�

En el primer análisis profundo de las muestras traídas por la misión OSIRIS-REx, la NASA destacó que los materiales encontrados permiten reconstruir, con una claridad inédita, cómo estaban distribuidos ciertos compuestos clave en los primeros tiempos del sistema solar.

En su comunicado oficial, la agencia subrayó: “Aunque estos azúcares no son evidencia de vida, su detección, junto con detecciones previas de aminoácidos, nucleobases y ácidos carboxílicos en muestras de Bennu, muestra que los componentes básicos de las moléculas biológicas estaban ampliamente distribuidos por todo el sistema solar”.

La agencia agregó que estas conclusiones son aún más contundentes porque el material fue estudiado sin contaminación terrestre. “Dado que las muestras de OSIRIS-REx se recolectaron y analizaron libres de contaminación terrestre, estos hallazgos brindan una fuerte evidencia de que ingredientes cruciales para la química de la vida estaban fácilmente disponibles en asteroides en todo el sistema solar”, explicaron.

La nave OSIRIS-REx de la NASA fue clave en la misión

La presencia de compuestos complejos en un objeto tan antiguo como Bennu abre una ventana hacia el pasado profundo y permite imaginar cómo pudieron formarse las primeras estructuras químicas en la Tierra.

En paralelo, un segundo artículo publicado en Nature Astronomy reveló un descubrimiento que sorprendió incluso a la comunidad científica: dentro de las muestras apareció “un material parecido a la goma”, algo que jamás se había identificado en rocas espaciales. La NASA lo describió como una especie de sustancia similar a un chicle que, en su momento, fue blanda y flexible, pero que ahora se endureció, y que está formada por compuestos muy ricos en nitrógeno y oxígeno. Según explicaron, “algo que podría haber ayudado a preparar el escenario en la Tierra para que surgieran los ingredientes de la vida”.

El entusiasmo quedó en evidencia tras los dichos de Daniel Glavin, científico de la NASA y coinvestigador de OSIRIS-REx, quien aseguró: “Me estoy volviendo mucho más optimista de que podremos encontrar vida más allá de la Tierra, incluso en nuestro propio sistema solar”. Sin dudas, para los expertos, este hallazgo abre ahora una etapa decisiva: entender por qué esos elementos no llegaron a formar estructuras más avanzadas y, al mismo tiempo, explorar cómo podrían comportarse en otros rincones del cosmos.