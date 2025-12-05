Llegó la superluna llena de diciembre: hasta cuándo se podrá ver desde Argentina

El calendario astronómico del 2025 se despedirá con un suceso celestial de magnitud: la superluna de diciembre. Considerada la más extrema del ciclo 2024-2025, su intensidad no se repetirá hasta 2042. Este fenómeno combinará máxima cercanía lunar a la Tierra, brillo inusual y una posición extrema en su ciclo orbital de 18,6 años, lo que promete un espectáculo inédito. ¿Hasta cuándo se podrá observar la superluna llena de diciembre desde Argentina?

La superluna llena se podrá ver hasta la noche de este viernes 5 de diciembre desde Argentina y será la última oportunidad de hacerlo hasta el 2042. En el caso de nuestro país, aparecerá a baja elevación y con tonos rojizos o dorados, los cuales son causados por al refracción atmosférica y tendrá un tamaño más grande con motivo del efecto de la ilusión lunar.

El término “Superluna” refiere a la coincidencia de la Luna llena con el perigeo, el punto en la órbita donde nuestro satélite natural se halla más cerca de la Tierra. Gracias a esta proximidad, la Luna se percibe notablemente más grande y brillante. Astrónomos estiman que, en su fase de superluna, el satélite puede verse hasta un 14% más grande y hasta un 30% más luminoso en comparación con sus momentos de mayor alejamiento, el apogeo.

La superluna dirá adiós durante esta noche y no volverá hasta 2042 Sitio web: science.nasa.gov

Desde Argentina, la Superluna de diciembre apareció baja en el horizonte. Esta particularidad, sumada a la refracción atmosférica, le otorgó las mencionadas tonalidades doradas y rojizas. Dicha ubicación favorecerá la ilusión lunar, que magnificará su tamaño aparente. El fenómeno podrá disfrutarse a simple vista desde cualquier punto del país; cielos con menor contaminación lumínica ofrecerán condiciones óptimas para una observación detallada.

Existen diferencias en la visualización según el hemisferio. En Argentina y el resto de Sudamérica, la superluna se mostrará baja, grande y con colores cálidos. Por contraste, en el hemisferio norte, el satélite alcanzará mayor altura y su visibilidad se prolongará más tiempo. Estas variaciones se deben a la intrincada mecánica orbital que rige el final de cada año lunar.

La combinación de cercanía extrema, cielos fríos y secos, baja humedad y la plenitud exacta de la Luna transformará este evento en una oportunidad excepcional para capturar imágenes detalladas de cráteres, sombras y mares. La próxima configuración comparable no ocurrirá hasta 2042, cuando el “standstill” alinee al satélite en posiciones extremas junto con un perigeo muy cercano.

Los colores de la superluna son una de las cosas más llamativas del fenómeno

Para maximizar la experiencia, astrónomos recomiendan buscar lugares con escasa luz artificial (patios, plazas o zonas rurales). Mirar hacia el horizonte este en su emergencia realzará la ilusión de tamaño. Es preferible evitar nubes bajas y alta humedad; cielos fríos y secos optimizan nitidez y brillo. No se requiere equipo profesional; binoculares pueden revelar cráteres. El atardecer es propicio para fotografías por sus tonos rojizos. Para capturar imágenes nítidas, se aconseja un trípode o apoyo para el teléfono.