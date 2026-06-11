La comunidad científica y los aficionados a la astronomía ya cuentan los días para uno de los fenómenos celestes más impactantes del siglo XXI. El 2 de agosto de 2027 se producirá un eclipse solar total que, según datos de la NASA, ofrecerá una duración de oscuridad pocas veces vista en la historia reciente.

En su punto máximo, la Luna cubrirá completamente al Sol durante seis minutos y 22 segundos, una cifra que lo convierte en uno de los eclipses más extensos observables desde la Tierra en más de un siglo. La magnitud del fenómeno generó una gran expectativa entre astrónomos, fotógrafos y viajeros de todo el mundo, que ya comenzaron a organizar expediciones para presenciar el espectáculo.

Este tipo de fenómenos son eventos poco frecuentes, pero la duración es lo que realmente lo distingue. Para ponerlo en perspectiva, el famoso eclipse total del 8 de abril de 2024, que atravesó México, Estados Unidos y Canadá, alcanzó una totalidad máxima de cuatro minutos y 28 segundos.

¿Cómo y cuándo se podrá ver el eclipse más largo de la historia?

El eclipse del 2 de agosto de 2027 superará ampliamente esa marca y permitirá disfrutar durante más tiempo de algunos de los efectos más impresionantes del fenómeno, como la corona solar visible a simple vista y el oscurecimiento pleno del cielo en horario diurno.

Desde dónde se podrá ver el eclipse más largo del siglo

La trayectoria de la sombra lunar comenzará sobre el océano Atlántico y avanzará hacia el norte de África, donde se registrarán las mejores condiciones de observación. Los países ubicados dentro de la franja de totalidad serán:

Marruecos

Argelia

Túnez

Libia

Egipto

Sudán

Arabia Saudita

Yemen

En estas regiones, el Sol quedará completamente oculto durante varios minutos. Los especialistas consideran que la ciudad de Luxor, en Egipto, será uno de los mejores lugares del planeta para observar el fenómeno, ya que allí la totalidad podría extenderse hasta seis minutos y 23 segundos. Además, el eclipse podrá apreciarse de forma parcial desde numerosas regiones de Europa, África y Asia.

Este evento no volverá a repetirse hasta el próximo siglo (Foto: Freepick)

¿Qué es lo que se verá durante el fenómeno?

Durante un eclipse solar total, la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, lo que bloquea completamente la luz solar por unos instantes. En ese momento, el cielo se oscurece como si fuera de noche y se vuelve visible la corona solar, la capa más externa de la atmósfera del Sol.

También pueden apreciarse cambios bruscos en la temperatura ambiente, modificaciones en el comportamiento de los animales y una iluminación muy particular que suele describirse como crepuscular.

¿Cómo observar el eclipse de manera segura?

Los expertos recuerdan que observar un eclipse sin protección adecuada puede provocar daños permanentes en la visión. Por ese motivo, recomiendan utilizar exclusivamente lentes certificados bajo la norma internacional ISO 12312-2, diseñada específicamente para la observación solar.

También aconsejan emplear filtros especiales para telescopios y binoculares, ya que nunca debe observarse el Sol directamente a través de instrumentos ópticos sin la protección correspondiente.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA