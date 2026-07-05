Avanza la fiebre oceánica y científicos advierten serios problemas en EE.UU.: tormentas graves, sequías y calor extremo

Una ola de calor marina en el Pacífico ha elevado el riesgo de fenómenos extremos sobre Estados Unidos, desde olas de calor peligrosas hasta lluvias intensas e inundaciones costeras. Sus orígenes parten del desarrollo del fenómeno El Niño.

Qué se sabe de la ola de calor marina que afecta a EE.UU.

De acuerdo con The Washington Post, la ola de calor marina se extiende desde Filipinas hasta Perú y abarca un área ocho veces el territorio continental de EE.UU. Esto representa cerca del 13,5% de la superficie del planeta.

Esta “fiebre oceánica” resulta de la fusión de dos olas de calor marinas: una en el Pacífico Norte y otra ligada al desarrollo del Niño en la franja ecuatorial.

resulta de la fusión de dos olas de calor marinas: una en el Pacífico Norte y en la franja ecuatorial. La Organización Meteorológica Mundial (OMM, por sus siglas en inglés) confirmó que El Niño ya está en marcha y que se espera que se intensifique entre julio y septiembre, con alta probabilidad de convertirse en un episodio que incremente olas de calor, sequías y lluvias extremas.

Más del 37% de los océanos del mundo están bajo alguna categoría de ola de calor marina X/@BenNollWeather

“Las condiciones de El Niño ya están presentes y se prevé que se intensifiquen hasta convertirse en un fenómeno fuerte. Esto aumenta las probabilidades de sequía y lluvias torrenciales, así como el riesgo de olas de calor terrestres y marinas en muchas regiones del mundo”, dijo Celeste Saulo, secretaria general de la OMM.

Cómo puede golpear la ola de calor marina a EE.UU. este verano

Las aguas cálidas alimentan tormentas en el Pacífico occidental, como el supertifón Bavi, mientras favorecen la formación de una cúpula de calor sobre el oeste de EE.UU. a mediados de julio, con temperaturas que podrían dispararse muy por encima de lo normal.

La ola de calor marina puede formar una cúpula de calor sobre el oeste de EE.UU. a mediados de julio Eric Gay - AP

De acuerdo con el meteorólogo del Departamento de Defensa, Eric Webb, este patrón puede “aumentar los riesgos de calor e incendios forestales al norte de Nuevo México y Arizona”, zonas que ya han registrado incendios devastadores esta temporada.

El climatólogo Daniel Swain también advirtió que las temperaturas excepcionalmente cálidas del Pacífico pueden elevar el nivel del mar entre 15 y 60 centímetros cerca de California, antes de sumar el impacto de los vientos y las marejadas de tormentas.

Cómo se prevé la temporada de otoño e invierno con la ola de calor marina

Durante los temporales de otoño e invierno, el fenómeno podría derivar en aumentos peligrosos del nivel del mar de dos a tres pies o más en la costa de California, con potencial de inundaciones costeras “más devastadoras” y niveles de agua récord.

el fenómeno podría derivar en o más en la costa de California, con potencial de inundaciones costeras “más devastadoras” y niveles de agua récord. Con ese contexto, Swain anticipó una mayor probabilidad de lluvias y tormentas “históricamente inusuales o sin precedentes” este próximo invierno, aunque subrayó que se trata de escenarios más probables, no asegurados.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.