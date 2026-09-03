Encontraron la “flor del diablo”, la especie más extraña del mundo: “Esencia enigmática y demoníaca”

Una pequeña planta que pasa la mayor parte de su vida oculta bajo tierra llamó la atención de los investigadores de un parque nacional en el oeste de Tailandia. Con flores predominantemente negras, estructuras parecidas a cuernos y manchas naranjas que recuerdan a ojos, la nueva especie ha sido bautizada como Thismia daemona, o simplemente, “flor del diablo”.

El descubrimiento, publicado el 17 de agosto en la revista científica PhytoKeys, fue realizado por botánicos de la Universidad de Chulalongkorn y la Universidad Príncipe de Songkla durante estudios del Parque Nacional Thong Pha Phum. La planta fue hallada a una altitud de casi 1000 metros, en un bosque montano perenne estacional, un entorno considerado inusual para poblaciones del género Thismia.

La flor de diablo fue encontrada a una altitud de casi 1000 metros, en un bosque montano perenne estacional Sahut Chantanaorrapint

También conocidas como linternas de hadas, las plantas de este género presentan un modo de vida muy diferente al que normalmente se asocia con el reino vegetal. No poseen clorofila y, por lo tanto, no realizan la fotosíntesis. En lugar de obtener energía de la luz solar, extraen nutrientes de hongos subterráneos y permanecen ocultas bajo la materia vegetal acumulada en el suelo del bosque durante casi toda su vida.

“El hallazgo de Thismia daemona en el Parque Nacional Thong Pha Phum fue una verdadera sorpresa”, declaró Sahut Chantanaorrapint, de la Universidad Príncipe de Songkla. Según el investigador, las especies de este género suelen encontrarse en bosques tropicales húmedos de tierras bajas durante todo el año, a diferencia de las condiciones observadas en el lugar del nuevo descubrimiento.

Apariencia demoníaca

Esta especie pertenece a la sección Geomitra del género Thismia, un grupo que, hasta ahora, solo se conocía en la Malasia peninsular, Borneo y Sumatra. El descubrimiento en Tailandia amplía, por primera vez, la distribución geográfica conocida de esta sección hacia el norte. Con este hallazgo, el número de especies del género Thismia registradas en Tailandia asciende a 16.

La planta presenta apéndices con forma de cuerno en una estructura abovedada, además de unas manchas rojizas anaranjadas Sahut Chantanaorrapint

El nombre elegido por los científicos hace referencia directa a la apariencia de la flor. Además de su color predominantemente negro, presenta apéndices con forma de cuerno en una estructura abovedada. Alrededor de su base, unas manchas rojizas anaranjadas recordaron a los investigadores los ojos brillantes de un demonio.

“Si a esto le sumamos su estilo de vida oculto, subterráneo y misterioso en el suelo del bosque, nuestro equipo acordó por unanimidad que el nombre de Thismia daemona capturaba a la perfección su esencia enigmática y demoníaca”, explicó Chantanaorrapint.

A pesar de su llamativa apariencia, la flor del diablo podría estar amenazada. Hasta el momento, los investigadores conocen solo una población de la especie, compuesta por menos de 50 individuos y distribuida en un área menor que un campo de fútbol. Por lo tanto, T. daemona fue clasificada provisionalmente como en peligro crítico de extinción según las categorías y criterios de la Lista Roja de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza).

T. daemona fue clasificada provisionalmente como en peligro crítico de extinción Sahut Chantanaorrapint

Una de las preocupaciones es que su hábitat se encuentra dentro de un parque nacional muy popular entre los turistas. Para los investigadores, proteger la especie requiere combinar la conservación de su pequeño hábitat con la participación de las comunidades locales, incluso a través de iniciativas de ecoturismo sostenible.

Por Sarah Macedo