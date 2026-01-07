Un hallazgo científico cambió todo lo que se sabía sobre el océano escondido bajo Júpiter

Un equipo internacional de especialistas desafió la arraigada presunción de que el océano escondido bajo el hielo de Europa, una de las lunas de Júpiter, podría albergar vida extraterrestre. Una nueva investigación sostiene que este mar subglacial probablemente carece de la energía necesaria para sostener cualquier forma de vida, al revelar que la actividad geológica en su lecho marino habría cesado hace miles de millones de años.

El trabajo publicado en Nature Communications fue liderado por el profesor asociado Paul Byrne y su equipo del Departamento de Ciencias de la Tierra, Ambientales y Planetarias de la Universidad de Washington. Los científicos combinaron cálculos precisos sobre el tamaño, la estructura interna y la interacción gravitacional de Europa con Júpiter para llegar a sus conclusiones. Plantearon que esta carencia de dinamismo submarino afectaría directamente la capacidad del océano para generar y sostener formas de vida.

Júpiter es el planeta más grande del sistema solar (Foto: X)

“Si pudiéramos explorar ese océano con un submarino a control remoto, predecimos que no veríamos nuevas fracturas, volcanes activos ni columnas de agua caliente en el fondo marino”, afirmó Byrne en el sitio web de la universidad. “Geológicamente, no hay gran actividad allí abajo. Todo estaría en calma. Y en un mundo helado como Europa, un fondo marino tranquilo bien podría significar un océano sin vida”, sostuvo.

Aunque Europa es ligeramente más pequeña que la Luna terrestre, posee mucha más agua que la Tierra, con una corteza helada de 15 a 25 km de espesor que cubre un océano de hasta 100 km de profundidad. Este océano yace sobre un núcleo rocoso que, según los cálculos, dejó de irradiar calor suficiente para mantener el fondo marino activo hace miles de millones de años. La pérdida de calor interno eliminó la energía térmica necesaria para crear condiciones como las que sustentan la vida cerca de los respiraderos hidrotermales en los océanos terrestres.

Las lunas de Júpiter son un gran atractivo para los astrónomos

Byrne aclaró que, si bien “es probable que Europa experimente cierto calentamiento”, razón por la cual no está completamente congelada, “hoy en día no vemos volcanes surgiendo del hielo, y nuestros cálculos sugieren que las mareas no son lo suficientemente fuertes como para generar actividad geológica significativa en el fondo marino”.

La combinación de una órbita estable y el agotamiento térmico del núcleo reduce drásticamente los escenarios de actividad geológica persistente. Elementos cruciales para ecosistemas complejos en la Tierra, como la circulación de minerales por placas tectónicas y fuentes hidrotermales, estarían ausentes en Europa.

El estudio publicado en la revista especializada se basó en modelos que cruzaron información de la Tierra y otros cuerpos celestes, incluyendo nuestra Luna, para inferir la evolución interna de Europa, dada la imposibilidad actual de una exploración directa. Si bien las ideas obtenidas no cierran por completo las hipótesis de vida, sí restringen drásticamente sus posibilidades. “Simplemente no parece haber suficiente energía para sustentar la vida, al menos hoy en día”, insistió Byrne.

A pesar de este hallazgo, Byrne enfatizó que el atractivo de Europa va más allá de la búsqueda biológica: “Me interesa mucho saber cómo es ese fondo marino. A pesar de todo lo que se habló del océano en sí, se habló poco del fondo marino”. La misión Europa Clipper, programada para sobrevolar la luna a partir de 2031, buscará tomar fotografías detalladas y obtener mediciones claras de la estructura de su corteza y océano, con el objetivo de responder más preguntas y ofrecer mayor certeza, incluso si se consolida la hipótesis de un océano sin vida.