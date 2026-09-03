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LA NACION

Impactante hallazgo científico 2900 kilómetros debajo de la Tierra, entre el manto y el núcleo

Un equipo internacional de geofísicos ha logrado un hito histórico en el estudio del interior de nuestro planeta

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EL TIEMPO (GDA)
Impactante hallazgo científico 2900 kilómetros debajo de la Tierra, entre el manto y el núcleo (Foto ilustrativa generada por IA)
Impactante hallazgo científico 2900 kilómetros debajo de la Tierra, entre el manto y el núcleo (Foto ilustrativa generada por IA)

Un avanzado análisis de más de dos millones de registros sísmicos reveló la existencia de seis zonas inéditas en el límite entre el manto y el núcleo terrestre. Mediante el uso de algoritmos de inteligencia artificial aplicados a tres décadas de datos sísmicos globales, los científicos identificaron seis estructuras geológicas desconocidas localizadas a casi 2900 kilómetros de profundidad, justo en la frontera donde el manto rocoso se encuentra con el núcleo externo líquido de la Tierra.

El hallazgo, publicado en la revista científica Journal of Geophysical Research: Solid Earth cambia drásticamente la comprensión sobre la dinámica interna del planeta, la convección térmica y la evolución de las placas tectónicas que desaparecieron a lo largo de millones de años.

Comportamiento de ondas sísmicas en el manto y núcleo terrestre
Comportamiento de ondas sísmicas en el manto y núcleo terrestre(Foto: Roger Williams University Open Publishing)

El “escáner” sísmico: ¿cómo la IA analizó 35 años de terremotos?

Para explorar el interior de la Tierra sin necesidad de excavar —algo técnicamente imposible a esa profundidad—, los geofísicos recurren a los terremotos. Cada evento telúrico de gran magnitud emite ondas sísmicas que viajan a través del planeta y rebotan al chocar con diferentes densidades o estructuras de roca.

En este estudio, los investigadores procesaron más de dos millones de ondas precursoras PKP registradas entre 1990 y 2024 a partir de terremotos con magnitud superior a 6,0.

Los investigadores procesaron más de dos millones de ondas precursoras PKP
Los investigadores procesaron más de dos millones de ondas precursoras PKP(Foto: Fuente Roger Williams University Open Publishing)

Puntos clave del avance tecnológico

  • Mapeo con deep learning: El algoritmo de IA identificó dispersiones débiles de señales sísmicas que anteriormente se confundían con ruido de fondo.
  • Corrección de sesgos: Eliminó las distorsiones causadas por la desigual distribución de estaciones de monitoreo en el mundo.
  • Resolución sin precedentes: Áreas que antes figuraban como puntos aislados en los mapas geofísicos tradicionales se revelaron como amplios cinturones de material heterogéneo.

¿Por qué este descubrimiento transforma la geofísica moderna?

Comprender la frontera entre el manto y el núcleo es crucial porque allí se genera el intercambio de calor que impulsa la convección del manto, el movimiento de los continentes e incluso el dinamo interno que sostiene el campo magnético terrestre.

El siguiente paso para el equipo de investigación será aplicar modelos de simulación 3D para determinar con precisión la temperatura exacta, el volumen total y la densidad de estas seis estructuras.

Por Álvaro Richard Real Martínez

EL TIEMPO (GDA)
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