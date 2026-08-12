Eclipse solar total 2026: mapa y trayectoria completa en España

(ANSA).- En tren, barco, tranvía o mar. No faltan opciones (incluso originales) para admirar el eclipse solar total mientras se viaja. Este será el primer eclipse solar total en Europa desde 1999, excluyendo los de 2006 y 2015. Será visible el 12 de agosto desde gran parte de Europa, el noroeste africano y América del Norte.

Dónde ver el eclipse en España: los mejores lugares

Así será el recorrido del eclipse solar por España Fuente: European Space Agency (ESA)

La búsqueda del fenómeno astronómico del verano de 2026 ya está en marcha, y el objetivo es conseguir un lugar privilegiado para disfrutar del evento, que, en algunas zonas del Mediterráneo, incluyendo la costa occidental de España y las Islas Baleares, durará aproximadamente un minuto y cuarenta segundos.

Mapa del eclipse solar total del 12 de agosto NASA

Para disfrutar del eclipse desde uno de los miradores más espectaculares del Tirol del Sur, puede llegar a la cima del Plan de Corones, a 2275 metros sobre el nivel del mar, en teleférico desde Riscone, que le lleva directamente a la cumbre.

También en la cima, el Museo Lumen y el Museo MMM Corones estarán abiertos para la ocasión de 18:00 a 22:00 (última entrada a las 21:30), invitándole a un fascinante viaje de descubrimiento sobre la fotografía de montaña y el alpinismo.

Para la Península Ibérica, el único territorio europeo desde el que se puede observar un eclipse solar total, visible poco antes del atardecer desde las regiones del norte hasta las Islas Baleares, Omio, la plataforma líder mundial para la reserva de viajes multimodales, ha elaborado el Öndice Eclipse de Omio.

El mapa de la NASA muestra el recorrido del eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026 y las regiones donde podrá observarse de manera parcial. Fotomontaje editado con IA

Esta clasificación de los mejores destinos para observar el fenómeno tiene en cuenta la fiabilidad meteorológica, el patrimonio cultural y las buenas conexiones de transporte.

Quienes deseen disfrutar de un eclipse perfecto deben dirigirse al corazón de Aragón, donde Zaragoza ocupa el primer lugar en el Öndice de Eclipses de Omio con una puntuación de 88 sobre 100 gracias a su excelente combinación de transporte rápido y visibilidad del cielo. La ciudad garantiza 1 minuto y 24 segundos de totalidad. El telón de fondo de este espectáculo es la Basílica del Pilar, una imponente estructura de piedra que domina las aguas del río Ebro.

Quienes se encuentren en las Islas Baleares, en Palma de Mallorca, que ocupa el segundo lugar en el Öndice de Eclipses de Omio, disfrutarán de una vista de postal, con el sol oscureciéndose al ponerse directamente sobre el Mediterráneo antes de ofrecer 1 minuto y 36 segundos de totalidad. Un puerto de ferry puede ser una de las opciones más convenientes para disfrutar del espectáculo.

El eclipse también será visible a lo largo del Camino de Santiago, donde León, clasificado en tercer lugar en el Öndice de Eclipses de Omio con 85 de 100 puntos, espera a los visitantes con su catedral de vidrieras, una obra maestra de la arquitectura gótica española, la modernista de Gaudí en Casa Botines y el animado barrio Húmedo.

La NASA muestra cómo la sombra de la Luna se desplaza sobre el globo terraqueo durante el eclipse solar total

Quizás el lugar más prístino para disfrutar del tan esperado evento de 2026 sea el mar abierto. El enfoque de la Plataforma de Maravillas Mar y Tierra de Costa Cruceros favorece los Puntos Más Oscuros, ubicaciones en el Mediterráneo alejadas de las fuentes de contaminación lumínica. Para el eclipse del 12 de agosto, Costa ha diseñado el Crucero Eclipse. Parte de Savona el 9 de agosto y se dirige al centro del fenómeno en el mar Balear, el punto de máxima observación. De la ola a las huellas.

El Ferrocarril de Sóller, una histórica línea de vía estrecha de 27 km que conecta Palma de Mallorca con la pintoresca localidad de Sóller, ofrece una experiencia de viaje a bordo del tren desde las estaciones de Palma y Son Sardina hasta Sóller, continuando en el histórico tranvía de Sóller hasta el puerto y, finalmente, en barco mar adentro. El regreso a la estación está previsto alrededor de las 23:00 horas.