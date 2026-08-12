El mejor astrofotógrafo del mundo, sobre el eclipse solar total de 2026: “Independientemente de cuánto sepamos, seguimos reaccionando como cavernícolas”

El próximo Eclipse Solar Total de este miércoles 12 de agosto generó una expectativa global entre la comunidad científica y los aficionados a la astrofotografía. Para quienes dedican su vida a perseguir estos fenómenos, este evento no es solo un fenómeno físico, sino una experiencia que apela a nuestra naturaleza más primitiva. En este contexto, el reconocido astrofotógrafo, Babak Tafreshi, sostuvo: “Independientemente de cuánto sepamos, seguimos reaccionando como cavernícolas”.

En diálogo con el Diari de Terragona, ahondó en este concepto: “Durante un eclipse se activa algo muy profundo dentro de ti. Por eso, algunas personas lloran, otras gritan y otras simplemente se ríen. Incluso hay personas que se piden matrimonio durante un eclipse”, sumó.

En cuanto a las recomendaciones del experto, remarcó la importancia del evento: “Recomiendo encarecidamente a la gente, especialmente a quienes ven un eclipse por primera vez, que dediquen un tiempo simplemente a sentirlo y a verlo con sus propios ojos”.

El eclipse solar total de este miércoles 12 de agosto

El fotógrafo, quien centró su atención en España, explicó los motivos técnicos y culturales que hacen de Tarragona un enclave privilegiado para el registro del eclipse.

“Una de las razones por las que estoy aquí es por los lugares declarados Patrimonio de la Humanidad de Tarragona y su antigua ciudad romana, que fue una de las capitales del Imperio romano”, sostuvo sobre la elección de esta ubicación para capturar el fenómeno.

Asimismo, la posición del astro rey durante el evento será inusual, lo que obliga a una planificación meticulosa: “La segunda razón es que el Sol estará muy bajo en el horizonte, a solo cuatro grados sobre él. Aunque eso hace que el eclipse sea más difícil de fotografiar, también resulta muy fotogénico”, señaló el experto.

Se espera que el ecplipse comience a las 16 horas (hora Argentina) Agencia AFP

Esta baja altitud obliga a buscar encuadres específicos que resalten la magnitud del suceso contra el relieve terrestre: “Es muy atractivo para un fotógrafo o un observador porque, con el Sol tan cerca del horizonte, puedes verlo junto a diferentes primeros planos”, añadió.

Según el experto, la colaboración es otro pilar fundamental en la preparación de este evento de alcance internacional: “Otra razón es mi amigo Joan Anton Català, que me invitó a colaborar con el Ayuntamiento de Tarragona”, cerró.