Un equipo de especialistas desarrolla actualmente una investigación profunda en el yacimiento de Durupınar, ubicado cerca del monte Ararat, en el este de Turquía. El proyecto, encabezado por el profesor Cenker Atila de la Universidad Sivas Cumhuriyet, busca determinar si una estructura rocosa con forma de navío corresponde efectivamente a los restos del Arca de Noé. Las recientes muestras de madera carbonizada extraídas a nueve metros de profundidad ofrecen datos que, según los promotores del estudio, coinciden con la cronología tradicional del diluvio universal.

Andrew Jones, fundador de la organización Noah’s Ark Scans, afirma que las pruebas de datación por radiocarbono sitúan la madera hace 4300 años. “El año 2348 antes de Cristo, fecha propuesta por el arzobispo Ussher para el diluvio, se encuentra dentro del rango más probable para cada muestra”, sostuvo Jones en un comunicado de prensa. Esta coincidencia temporal impulsa a los exploradores a calificar el hallazgo como un hito arqueológico de magnitud histórica. El sitio, conocido por su morfología singular de 157 metros de largo, atrajo la atención académica y mediática desde 1959, cuando el capitán İlhan Durupınar identificó la silueta en fotografías aéreas de la región.

Los investigadores creen que los trozos de madera que encontraron datan de la época del Arca de Noé Noah’s Ark Scans

La controversia académica persiste sobre la naturaleza de la formación: mientras grupos como Noah’s Ark Scans defienden la existencia de una estructura artificial, la comunidad geológica mayoritaria mantiene su escepticismo. El profesor Eric Vanden Eykel, en un artículo para The Conversation, explica que la mayoría de los estudiosos bíblicos actuales interpreta el relato del Génesis dentro de una tradición de mitos del diluvio compartida por diversas culturas del antiguo Cercano Oriente, como las epopeyas de Atrahasis y Gilgamesh. Según Vanden Eykel, la formación de Durupınar constituye una estructura geológica natural compuesta por material sedimentario rico en óxidos de hierro, producto de deslizamientos de tierra y procesos erosivos propios de la topografía montañosa local.

El doctor Khosrow Bakhtar, experto en mecánica de rocas y veterano de proyectos del Departamento de Defensa de Estados Unidos, aportó datos adicionales tras utilizar su tecnología propia, denominada BakhtarRadar. Según reportó el grupo de investigación en GiveSendGo, el científico observó patrones organizados, corredores y cámaras subterráneas. “En 40 años de trabajo, nunca vi nada igual. Podría ser un barco. Podría ser una nave espacial. Lo que afirmo, según el radar, es que existe una estructura definida”, declaró Bakhtar. Estos datos contrastan con las conclusiones de expediciones previas, como la de 1960 citada por la revista LIFE, que no hallaron indicios de origen artificial.

El equipo de la organización está decidido a probar que este lugar contiene los restos del Arca de Noé Noah’s Ark Scans

El proyecto actual, autorizado oficialmente por la República de Turquía, integra métodos como el radar de penetración terrestre, la tomografía de resistividad eléctrica y el escaneo LiDAR. Los investigadores recolectan muestras de suelo que, según informes preliminares de 2024, presentan niveles inusualmente altos de material orgánico en comparación con el terreno circundante. Estas características alimentan la hipótesis de una embarcación de madera enterrada y preservada bajo sedimentos.

No obstante, la ciencia formal prioriza explicaciones geológicas: el geólogo Murat Avcı identifica el sitio como un bloque de piedra caliza desplazado por la actividad tectónica. La persistencia de esta búsqueda durante décadas revela un interés cultural profundo por la veracidad de los relatos bíblicos. La investigación continúa en 2026 bajo estrictos protocolos arqueológicos mientras las partes involucradas esperan los resultados definitivos de los análisis de laboratorio externo para clarificar si esta formación encierra efectivamente el navío legendario o simplemente representa una curiosidad caprichosa de la naturaleza en las montañas de Ararat.