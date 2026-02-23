El hallazgo de 5000 años que podría ser la verdadera Arca de Noé

Desde el inicio de la humanidad, nos encontramos con teorías que desafían nuestro pasado. Es aquí donde la ciencia, la historia y la fe se cruzan en un terreno incierto, las certezas se diluyen y los mitos cobran fuerza. Y el Arca de Noé es uno de los misterios que encabeza esta lista.

Descubren una formación geológica que podría ser el Arca de Noé (Fuente: ARCA DE NOÉ en el monte Ararat" (1570) del pintor flamenco Simon de Myle. (Crédito de la foto: Wikimedia Commons)

La embarcación, que aparece en el episodio bíblico del Génesis, el cual narra su construcción realizada por Noé a pedido de Dios para la salvación de todos aquellos que creyeran en las advertencias del gran diluvio universal, desafía a la arqueología moderna. Es que un grupo de especialistas de la Universidad Maimónides dio con un espacio geográfico único que confirmaría el relato de la Biblia.

Se trata del sitio arqueológico Durupinar, una gran estructura ubicada en el Monte Tendürek al este de Turquía. Allí, los expertos analizan muestras de suelo con presencia de materiales marinos y arcilla de hace 5000 años, fecha que coincide con el relato del Arca. Esta estructura, con forma de casco de navío, contiene sedimentos que sugieren actividad humana antigua en una zona antes cubierta por las aguas.

La formación Durupinar es una estructura rocosa que se formó hace miles de años y que tiene forma de barco. Algunos creyentes la consideran el Arca de Noé fosilizada (Fuente: Nohasarkscaner)

“Según los resultados iniciales, creemos que la región albergó actividad humana desde el período Calcolítico”, afirmó el investigador principal, el doctor Faruk Kaya. El experto añadió que el equipo planea más investigaciones en Cudi y Ararat, zonas clave de la región mesopotámica.

Por su parte, el resto de los especialistas sostuvieron que la evidencia refuerza la posibilidad de un evento catastrófico de gran magnitud. “La evidencia sugiere que la historia podría tener una base en la realidad”, señalaron.

La mención del período Calcolítico aporta un dato clave a la investigación. Esta etapa, también denominada Edad de Cobre, marca el momento en que las sociedades humanas abandonan la piedra y dominan los metales. Los rastros detectados en el suelo sitúan el hallazgo en el tiempo exacto donde nacen las primeras grandes civilizaciones. A raíz de esto es que los científicos buscan pruebas de cómo estos pueblos enfrentaron cambios climáticos radicales, mientras que la presencia de arcilla en una zona de alta montaña demuestra que el nivel del agua sufrió alteraciones bruscas hace milenios.

Así lucía la formación geológica antes de las excavaciones arqueológicas (Fuente: Nohasarkscaner)

Pero eso no es todo. Las dimensiones de la formación Durupinar asombran a los visitantes. El relieve mide cerca de 150 metros de longitud, una medida que encaja con las descripciones de los textos antiguos. Geólogos internacionales visitan este rincón de Turquía para observar las paredes del sitio, las cuales asemejan vigas de madera, mientras que muchos subrayan que la simetría del lugar excede cualquier casualidad de la naturaleza.

Así luce la formación Durupinar que muchos asocian con el Arca de Noé (Fuente: Nohasarkscaner)

El diseño del navío legendario

Los relatos antiguos describen al Arca como una obra de ingeniería colosal para su tiempo. Según las escrituras, Noé empleó madera de gofer y recubrió cada rastro de la estructura con brea para asegurar su impermeabilidad.

El diseño contó con tres niveles distintos que permitieron la distribución de las especies y el almacenamiento de víveres para un año entero. La nave no contaba con timón ni velas, ya que su única función consistía en flotar a la deriva, lo que refuerza refuerza el sentido espiritual del relato, donde el destino del barco descansa bajo la protección divina.