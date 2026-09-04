Expertos argentinos desarrollan una técnica molecular clave para mejorar el diagnóstico de una enfermedad infecciosa

Investigadores del CONICET, en conjunto con especialistas del Hospital Italiano de Buenos Aires, el Hospital Muñiz y el Hospital de Clínicas, desarrollaron una estrategia molecular para optimizar la detección de la leishmaniasis. Esta enfermedad, causada por parásitos del género Leishmania y transmitida por la picadura de flebótomos, afecta a millones de personas en países endémicos, incluida la Argentina. Los resultados de este avance científico fueron publicados recientemente en la revista Microbiology Spectrum.

La técnica convencional, basada en la microscopía, posee limitaciones técnicas al momento de identificar la presencia del parásito. Ante este escenario, el equipo propone el uso de dos PCR específicas. “La primera es una PCR altamente sensible que permite detectar la presencia del ADN de Leishmania incluso cuando la cantidad de parásitos en la muestra es muy baja”, explicó Marikena Risso, primera autora del estudio e investigadora del CONICET en el Laboratorio de Investigación Biomolecular en Enfermedades Infecciosas. La segunda herramienta analiza un fragmento del gen hsp70 para determinar la especie responsable de la infección.

Imagen de microscopía de parásitos de Leishmania en frotis de lesión cutánea (Foto: CONICET)

Paula Ruybal, líder del trabajo, destaca la importancia de esta distinción: “Un aspecto de nuestro avance es relevante porque las distintas especies de Leishmania pueden asociarse con diferentes manifestaciones clínicas y esta información puede contribuir a orientar el seguimiento y el abordaje terapéutico”. La leishmaniasis presenta formas cutáneas, mucocutáneas y viscerales, siendo esta última la más grave y potencialmente mortal si no ocurre un diagnóstico oportuno.

El protocolo integró insumos de producción nacional y fue evaluado con muestras clínicas reales en centros médicos de alta complejidad. Según la investigadora Risso, el algoritmo demostró robustez y confiabilidad. “La estrategia propuesta no solo mejora la capacidad para detectar la infección, sino que también permite conocer qué especie de Leishmania está involucrada”, aseguró. Esta capacidad técnica aporta un valor fundamental tanto para el manejo clínico individual de los pacientes como para las políticas de vigilancia epidemiológica nacional.

Una de las autoras de la investigación mientras procesa muestras en el laboratorio (Foto: CONICET)

Aunque el rendimiento de la herramienta superó las expectativas en la etapa de prueba, el equipo reconoce la necesidad de realizar validaciones adicionales antes de su implementación masiva en el sistema de salud pública. En este sentido, Ruybal señaló: “Nos encontramos articulando con autoridades sanitarias nacionales y laboratorios de referencia la puesta en marcha de un proceso de validación interlaboratorio que permita evaluar su desempeño en diferentes ámbitos”.

El proyecto cuenta con financiamiento del CONICET mediante un esquema de redes estratégicas territoriales, el cual agrupa a diversos institutos de investigación del país. El objetivo final consiste en mejorar el acceso a diagnósticos precisos y explorar nuevas alternativas terapéuticas. Mientras tanto, los científicos continúan la articulación con los hospitales Muñiz y de Clínicas para profundizar el conocimiento sobre la distribución de las especies de parásitos que circulan en el territorio argentino. Esta colaboración científica fortalece las estrategias locales de control de enfermedades tropicales desatendidas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA